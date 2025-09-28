Corrientes deslumbró en la apertura de la FIT 2025 con todo el color de su carnaval

La Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2025) inauguró el sábado una nueva edición en la Sociedad Rural de Palermo, en Buenos Aires.

En representación de la Provincia de Corrientes asistieron la ministra de Turismo, Alejandra Eliciri, junto a los subsecretarios Augusto Costaguta (Promoción e Inversiones Turísticas) y Oscar Macías (Coordinación Turística Regional y Grandes Eventos). La participación correntina se enmarca dentro de la estrategia de promoción y comercialización turística que impulsa el Gobierno provincial.

Este año la FIT creció un 6% en expositores, con la participación de 55 países y las 24 provincias argentinas, teniendo a Portugal como país invitado. En ese marco, Corrientes desplegó un completo abanico de propuestas en su stand institucional, donde acompañan funcionarios de más de diez municipios y alrededor de 30 operadores turísticos.

Carnaval, gastronomía y experiencias interactivas

Uno de los momentos más celebrados de la jornada inaugural se vivió por la tarde con un show de comparsas correntinas, que llenaron de ritmo y color el escenario del predio ferial, transmitiendo al público toda la alegría del carnaval correntino.

La propuesta provincial también incluyó pesca deportiva con devolución, ecoturismo, turismo de estancias, circuitos históricos y culturales, turismo religioso y chamamé, además de la destacada gastronomía de la mano de la Red de Cocineros del Iberá.

El espacio se completó con activaciones interactivas de la Subsecretaría de Sistemas de la Información (SUSTI), un set fotográfico de dorado preparado por la Dirección de Recursos Naturales, y la recreación de animales de los Esteros del Iberá, como el carpincho, que encantaron a grandes y chicos.

Asimismo, hubo degustaciones y promociones permanentes de yerba mate Playadito y Taragüí, junto con presentaciones de fiestas y eventos, que atrajeron a los miles de visitantes que recorrieron la primera jornada de la feria, la cual continuará este domingo de 14 a 21 horas.