Wanda Nara mostró como evoluciona la salud de su hijo tras ser operado

Luego de la operación de ligamentos a la que fue sometido Valentino López, Wanda Nara compartió en sus redes sociales mensajes de apoyo y gratitud hacia el entorno que acompaña a su hijo en este momento delicado.

“Mi bomber está bien, toda la familia está acá, acompañándolo. Gracias River Plate y a todo su equipo de médicos por cuidarlo tanto. Acá estaré siempre con vos mi vida. Mamá te ama”, escribió la conductora en una foto junto al adolescente y Maxi López.

En otra postal del joven en la cancha, escribió: “Te rompiste haciendo lo que amás, es una enseñanza más, volveremos más fuertes”.

El joven futbolista, fruto de la relación entre Wanda y Maxi López, también se expresó tras salir del quirófano y dejó en claro su fortaleza: “El fútbol me enseñó a levantarme siempre, y esta vez no será distinto”.

La lesión de Valentino había sido confirmada días atrás por su padre, durante una entrevista con LAM (América). “Tuvo una lesión grave en los ligamentos cruzados y ya está programada una operación, que va a ser el próximo sábado”, explicó en aquel entonces, tras participar de la sesión de fotos promocional de MasterChef Celebrity, el ciclo en el que debutará próximamente.

Con el apoyo incondicional de su familia y la contención de River Plate, club donde entrena, Valentino ya comenzó a transitar el proceso de recuperación con el optimismo que caracteriza tanto a su madre como a él.

TN