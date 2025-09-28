Murió una mujer tras ser arrastrada por un motochorro en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este domingo que una mujer de 65 años, identificada como Mirna Elizabeth, falleció ayer tras permanecer varios días internada en terapia intensiva debido a las heridas sufridas durante un violento asalto ocurrido el pasado 18 de septiembre en la ciudad de Corrientes.

Esa mañana, Mirna salió de su casa en el barrio 9 de Julio con la intención de comprar pan en un almacén cercano. Sin embargo, se cruzó con un motochorro que la sorprendió por la espalda en la esquina de calle Larrea y un pasaje sin nombre.

El delincuente intentó arrebatarle un bolso en el que llevaba un celular y algunos objetos personales.

La mujer forcejeó y, al no soltar el bolso, fue arrastrada cerca de 20 metros hasta caer violentamente contra el pavimento. Vecinos que escucharon sus gritos salieron a auxiliarla y pidieron una ambulancia, que la trasladó primero a un hospital público y luego a una clínica privada.

Desde entonces permaneció internada con un traumatismo grave de cráneo, hasta que finalmente perdió la vida.

El delincuente aún no fue identificado

Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento del asalto y la fuga del agresor. En las imágenes se observa cómo el motochorro primero recorre la cuadra, gira y regresa para atacar a la mujer. Tras robar el bolso, escapó en una motocicleta tipo 110 cc, vestido con ropa similar a la de personal de la construcción y con casco colocado.

La investigación quedó en manos de la Comisaría Octava y de la Justicia provincial. Hasta el momento no hay detenidos, pero el material fílmico constituye una prueba clave para dar con el responsable.