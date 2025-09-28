¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Durante dos meses

Ingrid Grudke se instaló en Japón para estudiar su idioma

Tras su separación de Martín Colantonio, Grudke optó por alejarse de la escena local y priorizar sus proyectos personales, eligiendo el país asiático como escenario para este desafío.

Por El Litoral

Domingo, 28 de septiembre de 2025 a las 18:38

El interés de Ingrid Grudke por la cultura japonesa la llevó a tomar una decisión que marca un nuevo rumbo en su vida personal y profesional: la modelo se embarcó en un viaje de dos meses a Japón con el objetivo de estudiar el idioma y sumergirse en una sociedad que siempre la atrajo.

Tras un período de alta exposición mediática debido a su separación de Martín Colantonio, Grudke optó por alejarse de la escena local y priorizar sus proyectos personales, eligiendo el país asiático como escenario para este desafío.

Me voy a Japón, a conocer esa maravillosa cultura y a aprender un poco el idioma. Voy de cero. Es una cultura que me intriga mucho y me gusta conocerla”, expresó la modelo en sus redes. Además, detalló que no realizará este viaje sola, sino que la acompañará su sobrina, quien comparte su entusiasmo por la cultura japonesa y el cosplay.

Horas antes de iniciar su travesía, Grudke utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores los preparativos de su estadía en Japón. “Estuve a mil trabajando, acomodando cosas y los compromisos que tengo con las marcas, porque viajo a Japón por dos meses a estudiar”, relató en la red social, mostrando su equipaje, en el que no faltaron el mate y una camiseta de Argentina.

La modelo reveló que la oportunidad surgió de manera inesperada y que la motivación principal es el deseo de superarse y experimentar algo completamente diferente. “Surgió y siempre me gusta desafiarme, así que me voy a estudiar el idioma, que es tan distinto y opuesto a lo que somos nosotros. Voy a tratar de aprender algo, aunque sea para el saludo. Es una excusa para hacer algo distinto y conocer una cultura diferente”, afirmó en la misma publicación.

Respecto al itinerario, Grudke precisó que el trayecto hasta Tokio incluiyó escalas en San Pablo y Boston, y que el viaje implicará varias horas de vuelo y una diferencia horaria de 12 horas con respecto a la Argentina. Antes de abordar el avión, la modelo se despidió de sus seguidores con un mensaje cargado de entusiasmo: “Ya estoy en modo Japón. No me extrañen mucho. Gracias por tantos buenos mensajes”.

¿Perdidas en Tokio?

La influencer y generadora de contenidos Brenda Caretto compartió en Instagram un reel en el que narró un episodio inesperado durante su estadía en Tokio: encontrarse inesperadamente a Ingrid Grudke, una de las modelos argentinas más reconocidas a nivel internacional.

“KE?! Hoy conocí a @ingridgrudke en Tokio y me cayó demasiado biennn Gracias por regalarme tu tiempoooo ”, escribió Caretto en la publicación realizada hace 22 horas, que ya cosecha numerosos comentarios y reacciones.

En el video, la joven muestra su sorpresa y alegría por el encuentro, destacando la buena onda de Grudke (quien justamente se dirigía a una clase de japonés) y el tiempo que compartieron. Pero además, la periodista no perdió la oportunidad de entrevistar brevemente a la modelo sobre temas que hacen a su vida reciente: la dolorosa separación.

El contenido se suma a las experiencias que Caretto viene compartiendo desde Asia, donde actualmente se encuentra de viaje.

El cruce entre ambas llamó la atención de seguidores y colegas, quienes celebraron la cercanía y humildad de la modelo obereña.

Infobae

