Ingrid Grudke se instaló en Japón para estudiar su idioma

El interés de Ingrid Grudke por la cultura japonesa la llevó a tomar una decisión que marca un nuevo rumbo en su vida personal y profesional: la modelo se embarcó en un viaje de dos meses a Japón con el objetivo de estudiar el idioma y sumergirse en una sociedad que siempre la atrajo.

Tras un período de alta exposición mediática debido a su separación de Martín Colantonio, Grudke optó por alejarse de la escena local y priorizar sus proyectos personales, eligiendo el país asiático como escenario para este desafío.

“Me voy a Japón, a conocer esa maravillosa cultura y a aprender un poco el idioma. Voy de cero. Es una cultura que me intriga mucho y me gusta conocerla”, expresó la modelo en sus redes. Además, detalló que no realizará este viaje sola, sino que la acompañará su sobrina, quien comparte su entusiasmo por la cultura japonesa y el cosplay.

Horas antes de iniciar su travesía, Grudke utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores los preparativos de su estadía en Japón. “Estuve a mil trabajando, acomodando cosas y los compromisos que tengo con las marcas, porque viajo a Japón por dos meses a estudiar”, relató en la red social, mostrando su equipaje, en el que no faltaron el mate y una camiseta de Argentina.

La modelo reveló que la oportunidad surgió de manera inesperada y que la motivación principal es el deseo de superarse y experimentar algo completamente diferente. “Surgió y siempre me gusta desafiarme, así que me voy a estudiar el idioma, que es tan distinto y opuesto a lo que somos nosotros. Voy a tratar de aprender algo, aunque sea para el saludo. Es una excusa para hacer algo distinto y conocer una cultura diferente”, afirmó en la misma publicación.

Respecto al itinerario, Grudke precisó que el trayecto hasta Tokio incluiyó escalas en San Pablo y Boston, y que el viaje implicará varias horas de vuelo y una diferencia horaria de 12 horas con respecto a la Argentina. Antes de abordar el avión, la modelo se despidió de sus seguidores con un mensaje cargado de entusiasmo: “Ya estoy en modo Japón. No me extrañen mucho. Gracias por tantos buenos mensajes”.

¿Perdidas en Tokio?

La influencer y generadora de contenidos Brenda Caretto compartió en Instagram un reel en el que narró un episodio inesperado durante su estadía en Tokio: encontrarse inesperadamente a Ingrid Grudke, una de las modelos argentinas más reconocidas a nivel internacional.

“KE?! Hoy conocí a @ingridgrudke en Tokio y me cayó demasiado biennn Gracias por regalarme tu tiempoooo ”, escribió Caretto en la publicación realizada hace 22 horas, que ya cosecha numerosos comentarios y reacciones.

En el video, la joven muestra su sorpresa y alegría por el encuentro, destacando la buena onda de Grudke (quien justamente se dirigía a una clase de japonés) y el tiempo que compartieron. Pero además, la periodista no perdió la oportunidad de entrevistar brevemente a la modelo sobre temas que hacen a su vida reciente: la dolorosa separación.

El contenido se suma a las experiencias que Caretto viene compartiendo desde Asia, donde actualmente se encuentra de viaje.

El cruce entre ambas llamó la atención de seguidores y colegas, quienes celebraron la cercanía y humildad de la modelo obereña.

