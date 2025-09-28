Corrientes: llevan a juicio a una madre e hijo por millonaria estafa piramidal

Una historia de fraude sacude a Goya, Corrientes: una madre y su hijo serán juzgados por montar una estafa piramidal que dejó como saldo más de 100 víctimas y alrededor de US$100.000 desaparecidos. Solo un tercio de los damnificados se animó a denunciarlos en la Justicia.

Los acusados son Gabriela Elizabeth Wihte (50) y Cristian Sebastián Dening (30). El juicio comenzará el 20 de octubre, luego de que la investigación comprobara que ambos convencían a conocidos, vecinos y clientes de entregar sus ahorros a cambio de supuestas inversiones con altos rendimientos.

El falso trader de Goya

Entre 2021 y 2022, Dening buscó cambiar su imagen pública. Aunque era arquero del Club Huracán y trabajaba en negocios familiares, en redes sociales se presentaba como “CEO y fundador de Tradeking”, trader y asesor de inversiones. Presumía viajes, autos y lujos que, en realidad, estaban financiados con el dinero de los inversores.

Para dar credibilidad, alquiló oficinas en la costanera de Goya y firmaba contratos informales como pagarés o mutuos. Su madre cumplía un rol clave: recibía a los interesados en las oficinas o en su casa, los convencía y luego entregaba el dinero a su hijo.

En un principio, algunos inversores recibieron pagos de “ganancias”, lo que generó más confianza y la incorporación de nuevos clientes, a quienes incluso ofrecían una comisión del 10% por cada persona que sumaran. Ese mecanismo es típico de un esquema Ponzi.

Fuga y regreso a juicio

Cuando el flujo de dinero empezó a cortarse, Dening huyó primero a Chaco y después a España. Allí permaneció hasta hace unas semanas, cuando regresó a su ciudad natal para enfrentar el juicio. Su madre, en tanto, figura como coautora de las maniobras fraudulentas.

El caso guarda similitudes con el de Generación Zoe, liderado por Leonardo Cositorto, que también tuvo fuerte presencia en Corrientes y dejó miles de damnificados en todo el país.

El juicio oral y público contra Wihte y Dening comenzará el 20 de octubre en Goya y podría sentar un precedente clave en la lucha contra las estafas financieras en la región.

La Nación