Goya: en cinco allanamientos coordinados se secuestraron armas, vehículos y droga

La Policía de Corrientes informó que en Goya desarrolló, entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo, un operativo múltiple con al menos cinco allanamientos en distintos barrios de la ciudad. Se detuvo a varias personas y se secuestró armas de fabricación casera y demás elementos vinculados a la investigación.

Estas acciones están relacionadas con investigaciones de recientes hechos delictivos, entre ellos una agresión donde un menor de 15 años resultó herido tras recibir el impacto de un objeto contundente. El l incidente tiene vínculo con la pandilla local conocida como “Arco Iris”.

Participaron del operativo efectivos de varias comisarías, Grupos Especiales, y áreas de investigación. También estuvieron presentes autoridades policiales clave: el Director General de Coordinación e Interior, el Director General de Seguridad y Prevención del Delito y el Jefe de la Unidad Regional de Goya. Los procedimientos se llevaron a cabo en barrios catalogados como sensibles, como Sarmiento, Esperanza, Arco Iris, y San Ramón.

El objetivo principal fue esclarecer la agresión al adolescente, aunque los allanamientos también abordaron otros delitos. Se incautaron armas de fuego caseras tipo “tumberas”, armas blancas (machetes y cuchillos artesanales), plantas de marihuana, elementos punzocortantes, motocicletas con origen dudoso, partes de motos, herramientas para apertura forzada como ganzúas, notebooks y otros objetos.

Por otro lado, los operativos dieron por resultado la detención de ocho personas de diversas edades, vinculadas con la banda “Arco Iris”.

Todo lo secuestrado y los demorados fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a las comisarías correspondientes para continuar las investigaciones del caso.