Regatas debutó en el Fortín con una victoria frente a Atenas

Un último cuarto contundente, donde se impuso 23 a 9, le permitió a Regatas Corrientes vencer a Atenas de Córdoba 85 a 69 y sumar su segundo triunfo, en igual cantidad de presentaciones, en la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). El encuentro que se jugó este domingo significó el debut como local en cancha de San Martín para el Fantasma.

El partido tuvo su definición en el cuarto final cuando Regatas pudo imponer su juego ofensivo de la mano de Iván Gramajo (19 puntos, nueve en el capítulo) y desde allí también logró frenar la ofensiva cordobesa. En el Fantasma también se destacaron en el ataque Sebastián Lugo (12) y Luis Santos (11). Atenas tuvo como principal goleador a Ramiro Ledesma con 15.

El partidos se presentó complicado para Regatas que no tuvo una buena defensa. En los primeros minutos sufrió en su zona pintada y después también recibió puntos desde el perímetro. En el ataque, el equipo correntino respondió con arrestos individuales y los triples para quedar tres puntos abajo (19 a 22) al concluir el cuarto inicial.

En el segundo, ganaron protagonismo los jugadores que llegaron desde la banca y Atenas se llevó el cuarto 42 a 40. Regatas encontró gol de Mateo Chiarini, Andrés Jaime y Sebastián Lugo, mientras que la visita lo hizo con José Montero y Ledesma.

Desde el tercer capítulo se vio la mejoría de Regatas que comenzó a controlar el partido, a pesar que en el marcador la diferencia fue apenas de 2 (62 a 60). Los lanzamientos de tres puntos (4 en el segmento[), desde varias manos, fueron claves para el Fantasma.

El quiebre del partido llegó en los últimos diez minutos. Regatas construyó el triunfo de adelante hacia atrás. Creció el ataque y después levantó en defensa. Gramajo mostró sus argumentos para anotar y la circulación de la pelota le vio opciones claras de lanzamientos. También creció la figura de Ignacio Ortega (21 años y 2.05 metros de altura) para anotar y defender, junto a Juan Pablo Corbalán y Andrés Jaime.

Ahora, mientras espera la llegada de Tayavek Gallizi, Regatas disputará dos partidos como visitante. El jueves 2 de octubre desde las 20.35 enfrentará a Obras Basket en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el sábado 4, a partir de las 11.30 jugará contra Peñarol de Mar del Plata.