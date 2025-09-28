¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Peregrinación Juvenil a Itatí El Cardiológico Christian Vida
CORRIENTES

Secuestraron 17 animales que eran transportados ilegalmente

En un control sobre la Ruta Provincial Nº49, la Policía Rural detectó un camión con más vacunos de los declarados, 17 de los cuales carecían de guía legal y presentaban marcas irregulares.

Por El Litoral

Domingo, 28 de septiembre de 2025 a las 12:22

La Policía de Corrientes informó este domingo que interceptó un camión jaula Mercedes Benz rojo acompañado por una camioneta Toyota Hilux gris, ambos transportando ganado sobre la Ruta Provincial Nº49.

El conductor, identificado como Mario C., presentó una guía electrónica que amparaba únicamente 11 vacunos, pero los efectivos constataron un total de 28 animales, de los cuales 17 carecían de documentación y mostraban marcas y señales inconsistentes, lo que generó sospechas de irregularidad.

El camión fue trasladado al predio de la Sociedad Rural de Paso de los Libres, donde personal especializado en Marcas y Señales verificó las anomalías detectadas en los animales.

Por disposición del Fiscal Facundo Sotelo, se inició una causa judicial por supuesto abigeato. Se secuestraron los 17 animales excedentes junto con el camión jaula, mientras que el conductor y el supuesto propietario deberán justificar legalmente el origen de los terneros, recientemente marcados y sin documentación.

El operativo refuerza los controles sobre el traslado de hacienda en la provincia y busca garantizar la trazabilidad y legalidad de los animales que circulan por Corrientes.

