Secuestraron 17 animales que eran transportados ilegalmente

La Policía de Corrientes informó este domingo que interceptó un camión jaula Mercedes Benz rojo acompañado por una camioneta Toyota Hilux gris, ambos transportando ganado sobre la Ruta Provincial Nº49.

El conductor, identificado como Mario C., presentó una guía electrónica que amparaba únicamente 11 vacunos, pero los efectivos constataron un total de 28 animales, de los cuales 17 carecían de documentación y mostraban marcas y señales inconsistentes, lo que generó sospechas de irregularidad.

El camión fue trasladado al predio de la Sociedad Rural de Paso de los Libres, donde personal especializado en Marcas y Señales verificó las anomalías detectadas en los animales.

Por disposición del Fiscal Facundo Sotelo, se inició una causa judicial por supuesto abigeato. Se secuestraron los 17 animales excedentes junto con el camión jaula, mientras que el conductor y el supuesto propietario deberán justificar legalmente el origen de los terneros, recientemente marcados y sin documentación.

El operativo refuerza los controles sobre el traslado de hacienda en la provincia y busca garantizar la trazabilidad y legalidad de los animales que circulan por Corrientes.