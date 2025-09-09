Desde Corrientes a Grecia: Zannino se prepara para la carrera más extrema del mundo

El atleta correntino Javier Zannino, de 50 años, se sumará a la Legión Argentina para participar en el Spartathon 2025, una ultramaratón de 246 kilómetros que recorre Grecia desde Atenas hasta Esparta, considerada una de las pruebas más extremas del mundo. La largada será el 27 de septiembre a las 7 de la mañana, a los pies de la Acrópolis.

Zannino buscará alcanzar la meta por tercera vez. En 2019 se convirtió en finisher, completando la carrera en 34 horas, 35 minutos y 20 segundos, tocando los pies del monumento al Rey Leónidas en Esparta. En 2022, la historia fue diferente: tras recorrer más de 230 kilómetros, sufrió un desmayo a solo 12 kilómetros de la meta y debió ser hospitalizado.

“Hay un final escrito en 2022 y la vida me regala la posibilidad de cambiar ese final”, expresó el corredor ante la oportunidad de volver a Grecia. “El universo, Dios me dan la posibilidad de estar a la altura y volver a clasificar”, agregó.

La carrera más extrema del mundo

El Spartathlon se inspira en la hazaña del mensajero ateniense Filípides, quien en el 490 a.C. recorrió la distancia entre Atenas y Esparta para buscar ayuda contra la invasión persa. Desde 1983, solo 38 argentinos han logrado llegar a la meta. Los participantes tienen 36 horas para completar la prueba y deben pasar por 75 puestos de control a lo largo del recorrido.

Para clasificar, los corredores deben acreditar marcas mínimas de ultra distancia: completar 100 kilómetros en 10 horas o superar 180 kilómetros en 24 horas. Entre sus últimas competencias, Zannino corrió 194 kilómetros en 24 horas en Montevideo, 195 kilómetros en el Campeonato Continental de Mar del Plata 2024 y 207 kilómetros en el Mundial de Ultrafondo 2023 en Tailandia.

Una preparación hecha a pulmón

Para costear parte del viaje y la inscripción, Zannino emprendió una campaña de venta de remeras alusivas al Spartathon y a la representación argentina, que se pueden conseguir a través de su cuenta de Instagram @javierzannino. El ultramaratonista no recibe apoyo oficial, solo de amigos y comercios locales.

Junto a otros nueve argentinos, Zannino partirá rumbo a Grecia, decidido a alcanzar nuevamente la meta y dejar su huella en la ultramaratón más mítica del mundo.