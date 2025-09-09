Araceli Ponte: “Queremos transformar a El Sombrero en punto turístico"

La localidad de El Sombrero eligió en las últimas elecciones a Araceli Ponte como su nueva jefa comunal. Con el 38,5% de los votos, se convirtió en la primera mujer en gobernar el municipio y una de las pocas intendentas correntinas. “Estoy súper contenta porque el gobernador confió en las mujeres y los vecinos lo vieron muy positivo. Creo que aportamos otra visión, con más amor y sensibilidad en la gestión”, expresó en diálogo con Hoja de Ruta.

Ponte identificó como prioridad inmediata la mejora de los caminos rurales, que hoy quedan intransitables con apenas unas gotas de lluvia. “La idea es arrancar con ripio para garantizar la salida de las familias y la producción ganadera”, señaló.

Otro eje será erradicar los basurales y mejorar la atención de salud, además de gestionar que el Banco de Corrientes amplíe servicios en la localidad. “Queremos que los vecinos puedan hacer todos sus trámites en El Sombrero, sin necesidad de viajar a la capital”, explicó.

Con un crecimiento acelerado hacia el sur y la llegada de loteos privados, El Sombrero también se proyecta como un polo turístico. Ponte adelantó que trabajará en la reactivación de la Fiesta en Baipú y en la puesta en valor de la playa sobre el río. “El Sombrero puede transformarse en un punto turístico importante de la provincia, generando ingresos y oportunidades para nuestra gente”, aseguró.

También consultada por las quemas rurales, Ponte advirtió: “Es una preocupación permanente. Tenemos que tomar todos los recaudos para evitar lo que ocurrió en años anteriores”. Destacó que la localidad cuenta con un camión y con bomberos voluntarios preparados para actuar.

Mirá la nota completa