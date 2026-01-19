Deportivo Mandiyú no pudo hacer valer la localía y cayó por la mínima ante Guaraní

Deportivo Mandiyú y Guaraní Antonio Franco se enfrentaron por las semifinales del Torneo Regional Federal Amateur. El primer cruce se jugó en la tarde del domingo en el estadio Leoncio Benítez de Corrientes. El Albo no pudo hacer valer su localía y cayó 0-1.

Esta llave es crucial para ambos equipos, pues buscan el ascenso al Federal A.

El partido de ida se jugó en el estadio Leoncio Benítez del Club Boca Unidos, en una jornada marcada por el calor de la capital correntina.

El único gol fue de Leonardo Galeano, el cual selló la victoria del equipo visitante.

En un partido donde el Algodonero no pudo crear juego para revertir el resultado, mostrandose diferente al que eliminó a San Lorenzo por un holgado 7-2 global.

Los dirigidos por Fabián Ponce deberán trabajar durante la semana si quieren volver al mismo rendimiento en el partido de vuelta en Posadas, Misiones.

En tanto que Guaraní supo mantener la diferencia. El equipo dirigido por la dupla Manuel Dutto y Juan Eluchans buscará imponerse como local el próximo domingo en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira.