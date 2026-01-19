Mundial 2026: TV Pública transmitirá todos los partidos de la selección argentina

El Gobierno anunció que la TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección argentina durante el Mundial 2026, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Derechos y financiamiento

El vocero presidencial Manuel Adorni aclaró que, por un acuerdo comercial, los derechos “no serán afrontados con el dinero de los impuestos”. En su cuenta de X escribió: “La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026. Gracias a un acuerdo comercial, el costo no será afrontado con dinero de los impuestos”.

Antecedentes del anuncio

Adorni ya había anticipado la medida a fines de agosto, al señalar que se realizaban gestiones para que “los argentinos puedan ver el Mundial 2026 de la manera más eficiente posible”. Según se informó, Argentina debutará ante Argelia el 16 de junio en Kansas City; luego jugará con Austria el 22 en Arlington y con Jordania el 27, también en Texas. Todos serán transmitidos por los medios públicos.