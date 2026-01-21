Los detalles del decreto para la reconstrucción del estadio del Club de Regatas Corrientes

El postergado anhelo de la reconstrucción del "Estadio de los Sueños" comenzó a dar sus primeros pasos administrativos formales. El pasado 16 de enero se hizo público el Decreto Nº 2337, firmado a fines de noviembre del año pasado por el entonces gobernador Gustavo Valdés, el cual instrumenta un convenio de cooperación entre el Estado Provincial y el Club de Regatas Corrientes.

El documento establece que la Provincia asumirá la financiación completa de la obra denominada “Nuevo Microestadio de Básquet”, que se erigirá en el predio que la institución posee en el parque Mitre.

La medida surge como respuesta al siniestro ocurrido el 13 de agosto de 2025, cuando la estructura del techo del histórico estadio José Jorge Contte colapsó por completo, afortunadamente sin causar víctimas.

El rol del Invico y los detalles del proyecto

Si bien el decreto no especifica el monto total de la inversión, deja en claro que el Gobierno se hará cargo de financiar cada una de las etapas previstas en el proyecto ejecutivo presentado por el club. El organismo encargado de ejercer el contralor técnico y la supervisión de los trabajos será el Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico).

El presidente de la entidad remera, Eduardo Tassano, había adelantado meses atrás que el objetivo no es solo recuperar el espacio perdido, sino dar un salto de calidad. El nuevo estadio está proyectado para cumplir estrictamente con las normativas de la FIBA, lo que permitirá a Corrientes posicionarse como sede de torneos internacionales de primer nivel, además de devolverle la localía al equipo en la Liga Nacional de Básquet.

El presente del "Remero"

Desde el derrumbe de su casa, el primer equipo de Regatas se vio obligado a mudar su localía al estadio Raúl Argentino Ortiz, perteneciente a su clásico rival, el Club San Martín. Esta situación de "alquiler" temporal ha acelerado las gestiones para que el inicio de las obras en el Parque Mitre sea inminente.

Hasta el momento, las causas técnicas que provocaron el colapso de la estructura original no han sido difundidas de manera oficial. Con la publicación de este decreto, se espera que en el corto plazo comiencen los movimientos de suelo y la remoción de los restos de la estructura antigua para dar paso a la nueva infraestructura deportiva de la capital.