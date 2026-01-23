La Fórmula 3 Metropolitana tuvo una ajustada clasificación y Traverso quedó 11º

La Fórmula 3 Metropolitana comenzó este viernes la temporada 2026 con una vibrante clasificación donde 14 pilotos quedaron encerrados por 8 décimas.

La actividad tuvo lugar en el autódromo Roberto Mouras de La Plata y el esquinense Benjamín Traverso quedó en el puesto 11, mientras que Malek El Bacha logró el primer puesto. Los dos pilotos son compañeros de equipos en el Satorra Competición.

La sesión clasificatoria no solo tuvo diferencias menores en los primeros lugares, sino que fue, en líneas generales, muy ajustada: los primeros catorce autos estuvieron dentro del segundo más rápido.

Traverso, que para esta temporada cambió de equipo, se adaptó muy bien a su nuevo auto y mantuvo el ritmo de los primeros lugares. Finalizó 11º, a menos de 8 décimas de su compañero de equipo.

El día sábado desde las 11:30, se disputarán las tres series clasificatorias que darán lugar a la primera final (12 vueltas o 20 minutos de duración) a disputarse el mismo día a las 15:40.