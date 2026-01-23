Vilas dominó los ensayos del del TC Pista Mouras en La Plata

Comenzó la temporada 2026 del TC Pista Mouras y el piloto goyano, Ignacio Vilas, con el Dodge que le atiende el equipo Galarza Racing se quedó con el mejor registro en el inicio de la actividad en el autódromo de La Plata, Roberto Mouras.

Se concretaron dos tandas de entrenamientos y Vilas resultó el más veloz durante la calurosa jornada del viernes.

Vilas, que debuta este año en la categoría, aprovechó la primera tanda de entrenamiento girando prácticamente los 30 minutos de la misma, tratando de conocer el circuito y el auto con el que encara esta temporada en la categoría escuela de la ACTC.

Ignacio Vilas marcó un tiempo de: 1.27.853 para recorrer los 4,265 kms. del autódromo Roberto Mouras y le sacó 731/1000 al piloto Damián Pérez, que también con Dodge quedó en el segundo lugar, tercero fue Ignacio Lovich, Dodge, cuarto que Dante Rubiera Hanze, Ford y quinto resultó Facundo Ludueña, Chevrolet.

En el segundo ensayo del viernes, Bautista Roqueta, con un Dodge del equipo Canning Motorsport se quedó con el mejor tiempo tras marcar: 1.28.500/1000 para recorrer los 4,265 kms. del circuito perimetral del autódromo platense.

El TC Pista Mouras tendrá un un nuevo entrenamiento este sábado a las 12.20 hs. y la sesión clasificatoria está prevista a partir de las 16.05.

El domingo habrá una serie desde las 10.10 y la final (14 vueltas o 25 minutos de duración) tendrá su inicio a las 12.10.