San Martín suma un interno brasileño

San Martín refuerza su plantel para encarar la última parte de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

La entidad correntina cerró la contratación de un pivote brasileño de 22 años que llega para cubrir la plaza dejada vacante por Reginald Becton.

La flamante incorporación es Daniel Moreira de Oliveira Santos de Lima que viene de militar en Baurú, club con el que estaba jugando el torneo del vecino país y también disputó la Liga Sudamericana 2025.

Moreira nació en Río de Janeiro, tiene una altura de 2.05 metros de altura y en su corta trayectoria como profesional, tiene un paso por Mogi Das Cruzes y será su primera salida para sumarse a un club fuera de su país.

En el Novo Basquete Brasil (NBB) 2025/26 promedió 3 puntos y 3 rebotes en 8.7 minutos por juego.

Mientras que en la Sudamericana, donde Baurú no superó la primera ronda, su números marcan 6.7 puntos y 7 rebotes por juego.

Moreira llegará el lunes a Corrientes para quedar a disposición del DT Gabriel Revidatti y tendrá su debut el miércoles 28 cuando San Martín reciba a Boca Juniors en la continuidad de la Liga Nacional.

Si bien las características de juego son diferentes a las de Becton, con menor protagonismo en el juego colectivo, la contratación del interno brasileño le permitirá a Revidatti aumentar su rotación en la zona pintada donde compartirá el puesto con Lautaro Berra.

San Martín todavía tiene una ficha libre dentro su plantel que será ocupada siempre que aparezca una propuesta que potencie su plante y se encuadre dentro del presupuesto de la entidad.

El Rojinegro viene de una gira por Santiago del Estero donde perdió frente a Ciclista Olímpico y superó a Quimsa para cortar una racha de 5 derrotas consecutivas.

Con un registro de 9 triunfos y 10 derrotas, hoy el Rojinegro se ubica en el puesto 13 y está afuera de los playoffs.

Luego del encuentro frente al actual campeón, San Martín viajará a Córdoba donde afrontará tres partidos: Instituto (sábado 31), Atenas (lunes 2 de febrero) e Independiente de Oliva (miércoles 4).

Después llegará el segundo clásico correntino de la temporada. El juego frente a Regatas está previsto para el sábado 14, en el Fortín Rojinegro pero esta vez será local San Martín.

