Boca Unidos sumó un jugador de Aldosivi

Boca Unidos continúa el armado de su plantel para la temporada 2026 del Torneo Federal A de fútbol. En esta oportunidad sumó a un jugador que llega de Aldosivi de Mar del Plata, entidad que milita en la Liga Profesional.

Se trata de Lautaro Ludueña, un volante ofensivo de 21 años que llega al aurirrojo a préstamo por un año con la intención de sumar rodaje.

El mediocampista cordobés llegó a Aldosivi en 2017 y a fines de 2024 firmó su primer contrato como profesional.

En el 2025 participó de la Copa Proyección de la AFA. Disputó 20 partidos (10 en el Apertura y 10 en el Clausura) y marcó un gol.

Con la llegada de Ludueña, el DT Lucas Batistuta, hijo Gabriel - histórico goleador de la selección Argentina-, ya tiene 12 jugadores confirmados para el inicio de la pretemporada previsto para el jueves 29.

Los jugadores confirmados para el nuevo desafío de Boca Unidos son: Gustavo Bombaj, Pablo Moreyra, Bryan Mendoza, Luis Ojeda, Cristian Chávez, Martín Ojeda, Saúl Abecasis, Diego Sánchez Paredes, Ángel Piz, Leandro Gómez y Alejandro Leani.