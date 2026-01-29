San Martín volvió a ganar de local: derrotó a Boca

En su último partido de local en enero, San Martín derrotó a Boca por 85 a 79 y sumó su primera victoria en el Fortín Rojinegro. La figura del partido fue Francisco Caffaro con 22 puntos.

En un comienzo de partido movido, San Martín pegó primero pero Boca no se quedó atrás y puso el parcial 11-6 en la mitad cuarto. Aunque parecía que la visita dominaba el score de la mano de Martín Cuello y Francisco Caffaro, los dueños de casa respondieron con las acciones de Victor Fernández.

El Xeneize se llevó el primer cuarto por 24-18. En el segundo período, la visita se mantuvo arriba en el marcador, aún así, el Rojinegro no dejó de insistir y acortaba la diferencia. Sin embargo, en los últimos minutos, el conjunto dirigido por Gonzalo Pérez apretó el acelerador y logró sacar más de diez puntos (39-27). Boca consiguió doblegar a su rival y se quedó con el segundo parcial por 43-36.

Tras el entretiempo, San Martín tuvo una buena racha de efectividad y ahora la brecha solo era de tres puntos (46-49). Tras una falta de Langston, Lautaro Berra igualó el tanteador (49-49) mediante tiros libres. A tres minutos del tercero, el Santo pasó arriba por primera vez en el juego (53-51).

Con Federico Aguerre como goleador (14), San Martín terminó con el score favorable por 62-59. En el último período, el local sacó una ventaja de ocho puntos (69-61), aprovechando así el mal momento de su rival que tenía impresiones y fallas para convertir.

Con un gran clima en el público, a falta de un minuto y medio la diferencia era de solo un punto. El dueño de casa supo manejar la tensión del final y logró vencer a Boca por 85-79. La figura del encuentro fue Francisco Caffaro con 22 puntos, 2 asistencias y 17 rebotes, seguido de Martín Cuello con 21 tantos. En el local se destacaron Victor Fernández y Lautaro Berra con 18 anotaciones, y Federico Aguerre con 14.