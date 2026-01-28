Detienen en Santa Fe a un hombre que era buscado por la Justicia de Corrientes desde 2008

Una patrulla de rutina en el sur de la provincia de Santa Fe puso fin a una fuga que se extendió por casi veinte años. Efectivos de la Policía de Santa Fe lograron capturar este martes por la noche a un hombre que era intensamente buscado por la Justicia de Corrientes desde el año 2008, en el marco de una investigación por un delito contra la propiedad.

El operativo, según detalló la Unidad Regional XVII, se llevó a cabo cuando personal del Comando Radioeléctrico realizaba tareas de prevención en la intersección de las calles Alvear y Reconquista.

Al interceptar a un individuo en la vía pública para su identificación, los agentes consultaron los datos filiatorios a través del sistema 911, lo que arrojó un resultado positivo para una orden de detención vigente por una causa de robo en territorio correntino.

Identificación y captura tras 18 años

El sospechoso fue identificado como J.C. C., de 36 años. La sorpresa de los uniformados fue mayor al constatar que el pedido de captura se encontraba activo desde hacía 18 años, lo que indica que el sujeto logró eludir la acción judicial durante gran parte de su vida adulta, trasladándose desde el litoral hacia el cordón industrial santafesino.

Tras la confirmación de su identidad y el estado de su situación procesal, se procedió a la inmediata aprehensión del ciudadano. El procedimiento fue informado de inmediato a las autoridades correspondientes para iniciar los trámites de extradición interprovincial.

Trámites judiciales y traslado

El detenido fue trasladado inicialmente a la sede policial local de Fray Luis Beltrán, donde se completaron las actuaciones de rigor.

Por estas horas, permanece alojado en la provincia vecina mientras se coordinan las acciones con el juzgado interviniente en la provincia de Corrientes, que deberá determinar los pasos legales a seguir y el traslado definitivo para que el imputado preste declaración.

*Con información de Aire Digital Santa Fe