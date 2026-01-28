Los Alonsitos y el Chaqueño Palavecino compartieron un emotivo encuentro con Mario Bofill

La última noche de la 35° Fiesta Nacional del Chamamé dejó postales que quedarán en la historia grande del género. Los Alonsitos compartió un video que refleja el profundo respeto y afecto hacia Mario Bofill, el máximo referente de la música litoraleña, quien minutos antes había recibido un reconocimiento inédito por parte del Gobierno provincial.

En las imágenes se observa a los integrantes del conjunto junto al Chaqueño Palavecino, quienes se fundieron en un abrazo con Bofill y su familia en la zona de camarines. "Compartimos un abrazo que habla de amistad, de años compartidos y de una profunda admiración por Mario", expresaron los músicos, resaltando la figura del cantautor que ha logrado representar el sentir del pueblo correntino durante décadas.

El primer prócer del género

El momento cúspide de la edición 2026 ocurrió cuando, mediante un decreto emitido por el gobernador Juan Pablo Valdés, se otorgó a Bofill la distinción de “Primer Prócer del Chamamé”. El reconocimiento lo posiciona como una personalidad de alto valor cultural, destacando su rol como intérprete y compositor que ha conmovido a múltiples generaciones con obras que ya forman parte del ADN correntino.

La distinción fue celebrada por todo el arco cultural presente en el anfiteatro Cocomarola, consolidando a esta edición como una de las más significativas en términos de puesta en valor de los maestros del género.