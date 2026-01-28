El Servicio Meteorológico Nacional cuenta con un nuevo radar y está en Corrientes

La provincia de Corrientes sumó una nueva herramienta clave para la prevención y el monitoreo climático. Se trata de un nuevo radar meteorológico ubicado en la ciudad de Ituzaingó que ya se encuentra operativo y brindando información en tiempo real a través de la web. El dispositivo permitirá mejorar la detección temprana de fenómenos meteorológicos que impactan de manera directa en la región.

Alertas tempranas en tiempo real

Este radar cumple un rol fundamental en el seguimiento de variables meteorológicas como precipitaciones intensas, tormentas severas y otros eventos extremos. Gracias a su funcionamiento continuo, los datos que genera pueden ser utilizados para emitir alertas tempranas, lo que resulta vital para la toma de decisiones y la protección de la población. Es el segundo en la provincia, ya que el primero fue ubicado en Mercedes.

Desde el punto de vista técnico, el radar de Ituzaingó se integra al sistema de observación meteorológica existente, ampliando la cobertura en una zona estratégica del norte correntino. Su ubicación permite mejorar la vigilancia del clima no solo a nivel local, sino también regional, aportando información precisa y actualizada.

La incorporación de este equipamiento representa un avance significativo en materia de prevención, gestión del riesgo y planificación, especialmente ante un contexto de eventos climáticos cada vez más frecuentes e intensos. Con esta nueva infraestructura, Corrientes fortalece su capacidad de respuesta frente a tormentas y refuerza el acceso público a datos meteorológicos confiables.