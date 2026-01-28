Corrientes: investigan millonario robo a una cadena de maxikioscos

Un millonario robo ocurrido a principios de enero en un predio comercial de avenida Libertad al 6300, en la ciudad de Corrientes, es investigado por la Policía y la Justicia.

Si bien el hecho se produjo semanas atrás, tomó relevancia pública este miércoles, mientras continúan las actuaciones para identificar a los responsables.

El hecho

De acuerdo a la información policial, delincuentes hicieron un boquete en una pared para ingresar a un sector de depósito del predio, donde funciona la administración y logística de una empresa propietaria de una cadena de maxikioscos.

Tras recorrer las instalaciones, lograron acceder a oficinas administrativas ubicadas en la zona noreste del inmueble, donde sustrajeron una importante suma de dinero en pesos y dólares.

Botín millonario

Las primeras estimaciones indican que los autores del robo se llevaron alrededor de 20 millones de pesos y unos 2.000 dólares, además de una computadora.

El robo fue descubierto al menos un día después de ocurrido, debido a que el lugar permaneció cerrado durante el fin de semana.

Acceso y modalidad

Según las actuaciones, los delincuentes ingresaron al predio desde la parte posterior, con salida hacia la Ruta Nacional 12. Una vez dentro, realizaron un boquete en una pared para acceder a un tinglado utilizado como centro de distribución y desde allí se desplazaron hacia el frente del inmueble, sobre avenida Libertad, en cercanías de la zona conocida como “El Águila”.

En el lugar no funcionaban cámaras de seguridad ni había vigilancia privada al momento del hecho.

Alarmas y líneas investigativas

Lo que llamó la atención de los investigadores es que el sistema de alarmas no se activó durante el robo. En ese marco, no se descarta ninguna hipótesis y se analiza la posible participación interna, aunque desde la Policía indicaron que la investigación continúa en curso.

Hasta el momento no hay personas detenidas ni sospechosos identificados.

Investigación judicial

La Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas fue notificada del hecho, al igual que distintas áreas de Investigación de la Policía de Corrientes.

Debido a la falta de registros fílmicos, no se pudo precisar con exactitud el día ni el horario en que se produjo el ilícito.