Allanamiento por narcomenudeo en Corrientes: secuestraron drogas, dinero y vehículos

Un allanamiento por narcomenudeo en Perugorría se realizó este martes por la tarde en un domicilio ubicado en la zona rural del paraje Vaca Paso. El procedimiento fue ordenado por la Justicia de Mercedes y estuvo a cargo de distintas comisarías de la región.

El operativo se concretó alrededor de las 16 como consecuencia de una causa que investiga presuntas infracciones a la ley de estupefacientes.

Durante el allanamiento, la Policía secuestró diversos elementos. Se destacan plantas y tallos con hojas de marihuana, semillas, municiones calibre 14 y una suma de 174.900 pesos en efectivo.

Además, también se incautó:

11 notebooks y 19 teléfonos celulares

Pendrives y tarjetas SIM

Balanzas y una picadora

Envoltorios de nylon y papel para fumar

Cuaderno con anotaciones

Del mismo modo, por pedido del fiscal Adrián Aurelio Casarrubia, también se procedió al secuestro de 15 garrafas de gas, dos motocicletas y un cuadro de motocicleta, ya que no se pudo justificar su procedencia ni se presentó documentación respaldatoria.

Todos estos elementos quedaron depositados en la Comisaría de Perugorría. Desde la fuerza policial se informó que no se registraron personas detenidas durante el procedimiento.