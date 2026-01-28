Milei volvió a criticar al kirchnerismo y sostuvo que “por suerte están de salida”

El presidente Javier Milei criticó este miércoles al kirchnerismo por haber jubilado a personas sin aportes y ahora “impulsar desde la oposición medidas que llevan a la quiebra del Estado”, aunque consideró que “por suerte están de salida”.

“Perversión. Quebraron el sistema previsional con el objetivo de hacer populismo en el corto plazo, mofándose de lo que le dejan al sucesor”, señaló en su cuenta de X.

Y agregó que “luego, desde la oposición, impulsan medidas que llevan a la quiebra del Estado. Por suerte están de salida...”.

El mandatario reforzó su mensaje citando una vieja escucha de una conversación telefónica filtrada entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, en la que ella le habla de la situación de los jubilados.

También se hizo eco del mensaje el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien sostuvo en X: “Hicieron populismo hipotecando el futuro del país. Fin”.

Noticias Argentinas