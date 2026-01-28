Corrientes: qué dijo Silvina Escalante tras las acusaciones de la Fundación Padres TEA

La cantante correntina Silvina Escalante respondió públicamente a la polémica por el evento solidario de chamamé realizado el 30 de noviembre de 2025 en el Teatro Oficial Juan de Vera. La Fundación Padres TEA “La Esperanza” la acusó de una maniobra engañosa para atraer público.

La fundación de la localidad correntina de Mburucuyá denunció que el evento fue promocionado como solidario y que la recaudación no habría sido destinada a la institución.

El descargo de Escalante

En un comunicado, la artista sostuvo que la presentación de su disco Chamamé con voz de Mujer fue un proyecto personal y autogestionado, llevado adelante de manera independiente junto a su familia y amigos.

Escalante afirmó que la fundación no realizó aportes económicos ni participó en la organización o el financiamiento del espectáculo. Además, remarcó que los artistas invitados actuaron de manera gratuita, sin percibir honorarios.

Según explicó, la recaudación por la venta de entradas fue baja, debido a que una parte importante del público asistió con entradas sin cargo. Indicó además que todos los gastos fueron afrontados por ella, incluido el alquiler del teatro, los equipos técnicos y la producción general.

La intérprete señaló que, tras el evento, mantuvo una reunión con directivos de la fundación, en la que expuso la situación económica del espectáculo y manifestó su intención de donar lo recaudado. Sin embargo, aseguró que esa propuesta no fue aceptada y que se le sugirió destinar el dinero a cubrir deudas contraídas para concretar la presentación.

En su descargo, Escalante también expresó que las acusaciones públicas “no representan el sentir de muchos padres”, quienes agradecieron la visibilidad generada y manifestaron su desacuerdo con las versiones difundidas.

“Siempre actué de buena fe, con compromiso y un profundo sentido solidario”, sostuvo la artista, y lamentó que el proyecto haya derivado en una situación de conflicto público.