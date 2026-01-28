Incendios en Corrientes: se registraron múltiples focos ígneos por quema de pastizales

Pese que, rige la alerta extrema por incendios en la provincia, este miércoles se registraron múltiples focos ígneos en distintos puntos de la ciudad de Corrientes. Los bomberos intervinieron en cinco puntos por la misma razón.

Cinco casos en seis horas

El primer episodio informado ocurrió a las 10,57 en Humahuaca y Punta Mogote, donde se incendió un baldío con pastizales. A la misma hora, otro foco fue reportado en Cosquín y 2 de Abril, por una montaña de basura ardiendo en la vía pública, situación que generó preocupación entre vecinos.

Más tarde, a las 14,37, personal de guardia acudió a Hidalgo y Cerdeña por un incendio de basural y pastizales. Finalmente, a las 15,14, se registró otro foco en Bartolomé Hidalgo al 5253, en un terreno baldío próximo a viviendas, lo que obligó a extremar las tareas preventivas para evitar la propagación del fuego.

El jefe del cuerpo de bomberos voluntarios, Daniel Bertorello, señaló a El Litoral: “Hasta el momento tuvimos cinco incendios y todos por la misma razón que es la quema de basura o de pastizales que se descontrola”.

Reiteraron el pedido de evitar quemas y alertaron que las altas temperaturas y los vientos agravan el riesgo, por lo que cualquier columna de humo debe ser reportada de inmediato al 911.