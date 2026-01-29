Boca Unidos comenzó su pretemporada bajo la conducción de Batistuta

El nuevo proyecto de Boca Unidos se puso en marcha este jueves en el complejo Leoncio Benítez ubicado en el barrio 17 de Agosto de la capital correntina.

Bajo la conducción técnica de Lucas Batistuta, el plantel aurirrojo comenzó la pretemporada que lo llevará a su participación en el torneo Federal A 2026 de fútbol que dará inicio en el mes de marzo.

La práctica matutina estuvo compuesta por 29 jugadores, entre los cuales estuvieron algunos juveniles de la entidad y quienes llegaron a prueba desde clubes locales.

Por el momento, la entidad boquense, confirmó la llegada de 6 refuerzos y el regreso de cuatro jugadores. Además, fueron ratificados cinco protagonistas que el año pasado estuvieron en la entidad.

Para la primera etapa de la preparación, además del trabajo físico de base, el objetivo pasa por la integración del grupo. En la práctica inicial no faltaron los movimientos con pelotas.

Marcelo Insaurralde, presidente de Boca Unidos, e Iván Gold, referente del grupo empresarial que está al frente del fútbol profesional, fueron los encargados de presentar a Batistuta frente al plantel.

El hijo de Gabriel Batistuta, estará acompañado en este proceso por José Villarruel como ayudante de campo y Hugo Díaz como preparador físico. En tanto que José Chamot es el director deportivo.

Las caras nuevas que tiene el renovado Boca Unidos son seis. La última incorporación confirmada fue la del cordobés Julián Fuyana. Se trata de un marcador central de 21 años que llega proveniente de Atlético Rafaela.

También se incorporaron Luis Ojeda (arquero), Pablo Moreyra (marcador central), Bryan Mendoza (lateral-extremo), Lautaro Ludueña (volante ofensivo) y Cristian Chávez (delantero).

Además, regresaron al club el arquero Federico Quijano, los volantes Gustavo Mbombaj y Martin Ojeda y el delantero Saúl Abecasis.

El día previo al inicio de la pretemporada, Boca Unidos informó la continuidad de Ataliva Schweizer que se sumó a Leandro Gómez, Diego Sánchez Paredes, Ángel Piz y Alejandro Leani.

