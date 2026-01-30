Santo Tomé vivirá el XXI° Seven del Carnaval

En las instalaciones del Club Náutico y Social de Santo Tomé, se concretará este sábado el tradicional Seven del Carnaval, que organizan los “Carpinchos” con el auspicio del municipio local.

Del torneo, donde estará en juego la Copa de Oro Municipalidad de Santo Tomé, tomarán parte 12 equipos que llegarán desde Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones.

Confirmaron su participación en el evento que cuenta con el respaldo de Tiempo de Rugby dos equipos de Paso de los Libres y La Cruz, cuatro de Santo Tomé, Aguará de Formosa, Lomas de Posadas, Samoa, Chupetes de Corrientes entre otros, para disputar esta nueva gran cita, comentó el director de Deportes Municipal, el profesor Gustavo Cardozo.

Se jugará en dos canchas en simultáneo durante la etapa de clasificación, para despues pasar la definición a la cancha principal del club y así llegar a un tercer tiempo extendido con la entrega de los premios.disfr.

Desde el Club Náutico y Social agradecen el apoyo de la Municipalidad de Santo Tomé, que permiten que este certamen se consolide en el tiempo y llegue a sus 21 años consecutivos, congregando al mejor rugby de la región como así también a Tiempo de Rugby por el apoyo con la difisuón y al Ministerio de Turismo y la Secretaria de Deportes por su colaboración con el evento.