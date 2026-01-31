Comienza la tercera fecha del Torneo Apertura 2026: San Lorenzo enfrenta a Central Córdoba

Este sábado arranca la tercera fecha del Torneo Apertura 2026, con San Lorenzo e Independiente como principales animadores. El Ciclón inaugura la jornada del sábado desde las 17.30, mientras que el Rojo enfrentará a Vélez a las 19.45.

Los dirigidos por Damián Ayude recibirán a Central Córdoba en el Nuevo Gasómetro, con el arbitraje de Fernando Echenique y la televisación de ESPN Premium. Después de haber debutado en el torneo con una derrota ante Lanús, logró limpiar su imagen al vencer a Gimnasia de Mendoza la fecha pasada.

Pese a la complicada situación dirigencial, el Ciclón logró incorporar a seis refuerzos e incluso sumó a Luciano Vietto, por lo que hay una enorme expectativa con lo que se viene dentro del torneo.

Del lado de los santiagueños, también hay resultados alternos. Lucas Pusineri todavía no logra ganar en el campeonato ya que en el debut cayó 1-0 ante Gimnasia de Mendoza y empató sin goles ante Atlético Tucumán.

Otro de los partidos que atraerá la atención de los futboleros y futboleras será el Independiente-Vélez que se jugará en Avellaneda. En el banco visitante estará Guillermo Barros Schelotto y, en el local, Gustavo Quinteros; el técnico anterior del Fortín y el que se quedó con la Liga Profesional 2024.

Fuente: C5N