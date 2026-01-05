Mal inicio de pretemporada para River: se confirmó la lesión de Armani

La tranquilidad con la que River inició el 2026 tras un complejo cierre de año se vio interrumpida este domingo en San Martín de los Andes, donde lleva adelante la parte más dura de la pretemporada, cuando Franco Armani sufrió una lesión muscular.

Todo marchaba bien para el Millonario, que ya cerró tres refuerzos de jerarquía, como Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, y que incluso 'repatrió' a una gloria del club, Marcelo Barovero, para trabajar como entrenador de arqueros.

Pero en la práctica vespertina de este domingo -hubo doble turno-, según informó Juan Patricio Balbi en SportsCenter, el arquero de 39 años "sufrió un pinchazo en el gemelo derecho y todo indica que se trata de un desgarro".

Armani, entonces tendría para tres semanas de recuperación y llegaría con lo justo al debut ante Barracas Central, pautado para el fin de semana del 25 de enero.

El campeón del mundo no podrá decir presente en Uruguay, donde el Millonario disputará dos amistosos de la Serie Río de La Plata: el 11 vs. Millonarios (21hs) y el 17 vs. Peñarol (22hs), ambos en el Campus de Maldonado.

Esta lesión llega en un momento en el que Jeremías Ledesma, su suplente durante 2025, encaminaba su regreso a Rosario Central, motivo por el que volvió Ezequiel Centurión tras su préstamo en Independiente Rivadavia.

El problema es que Centurión, surgido de River, todavía tiene para un mes de recuperación de una fractura que sufrió el año pasado, por lo que Ledesma sería el titular contra los equipos de Colombia y Uruguay, quedando como alternativas Franco Jaroszewicz y Santiago Beltrán.

Acuña, también con molestias

Balbi también informó que Marcos Acuña arrastra un traumatismo que le está dificultando trabajar con normalidad en el inicio de la pretemporada.

"Otro caso a seguir de cerca es el de Acuña, que terminó el 2025 con un traumatismo muy importante en un dedo gordo del pie izquierdo y que ahora vuelve a tener problemas con ese dolor", señaló el cronista.

Y completó: "Está alternando algunas tareas que puede hacer y otras que no, trabajando parcialmente diferenciado, pero no llegaría a ser una alarma. Tiene que ir llevando de a poco la recuperación".

En el caso del lateral izquierdo, River perdió a Milton Casco luego de una década, pero en las últimas horas cerró el fichaje del uruguayo Matías Viña, proveniente de Flamengo, que llega justamente para competirle al Huevo. En el conjunto de Núñez esperan que el charrúa se sume este lunes a la pretemporada.

Espn