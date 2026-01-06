Messi, íntimo: habló del tiempo que hizo terapia, se definió como “raro” y contó qué no lo deja hacer Antonela

Lionel Messi dio una entrevista al canal de streaming Luzu TV en el que sacó a relucir su costado menos conocido, el de afuera de la cancha, que está reservado solo para su familia, sus amigos y el círculo íntimo que lo rodea.

En una charla muy distendida, el astro argentino se definió como “un raro de mierda”, frase que hizo reír a los entrevistadores Nicolás Occhiatto y Diego Leuco. Luego profundizó que le gusta el orden, la rutina y que cuando hay algo fuera de lugar se enoja y no le gusta.

A propósito de esto indicó que cuando estuvo en Barcelona hizo terapia, algo que lo ayudó pero que ya no continúa: “En Barcelona hice terapia, ya no”. Dijo también que es de guardar “los problemas para adentro”, pero que en los últimos tiempo cambió “mucho”.

“En el día a día me abro con ella (Antonela), pero en lo deportivo hablo mucho con mi papá. Él estuvo siempre al lado mío, comparto mucho con mi viejo, pero en la vida con ella”, reflexionó.

En cuanto a su relación de pareja con Antonela Roccuzzo, dijo que le gusta ser romántico: “Soy poco demostrativo, pero tengo mi lado romántico. Me gustan los detalles, dejar algún regalito. Me cuesta demostrar y expresarlo. Con las personas que quiero de verdad me gusta que siempre estén bien”.

También contó que pasa “todo el día con la pelota” al igual que sus hijos pero marcó los límites que fija su esposa: “Adentro de casa no nos deja, mucho quilombo no se puede hacer”.

Por último habló de su costado empresarial, ese que ya practica de a ratos, pero que se transformará en algo cotidiano cuando llegue el retiro: “Toda mi vida, pensé en el fútbol y era lo único que tenía en la cabeza. Me gusta el costado empresarial, intento aprender porque es algo nuevo para mí. Pero sobre todo de rodearme de gente preparada, dejar todo para que salga bien. Mi círculo son siempre los mismos. Que trabajan conmigo desde chico, entonces tengo mucha confianza en ellos. Y nada, de costado voy viendo todo, y la verdad que me gusta”.

