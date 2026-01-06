Se confirmó el cronograma de la primera ronda de la Copa Argentina

Mientras los equipos del fútbol argentino ya se encuentran en plena pretemporada de cara a un 2026 cargado de competencia, este martes la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer el cronograma de la primera ronda de la Copa Argentina, que se extenderá desde el próxmimo 18 de enero hasta comienzos de abril y que contará con un total de 32 partidos.
El debut estará a cargo del último campeón. Independiente Rivadavia de Mendoza, que se consagró ante Argentinos Juniors, iniciará la defensa del título el 18 de enero frente a Estudiantes de Caseros en Estadio La Pedrera de San Luis desde las 19.00.
El cronograma de la primera ronda de la Copa Argentina
Domingo 18 de enero
- 19.00 - Independiente Rivadavia vs. Estudiantes BA | Estadio La Pedrera (San Luis)
- 21.15 - Lanús vs. Sarmiento de La Banda | Estadio Ciudad de Caseros
Lunes 19 de enero
- 21.15 - Estudiantes LP vs. Ituzaingó | Estadio Florencio Sola
Miércoles 21 de enero
- 21.15 - Argentinos Juniors vs. Midland | La Fortaleza
Miércoles 4 de febrero
- Platense vs. Argentino (Monte Maíz) | horario y estadio a confirmar
- Talleres de Córdoba vs. Argentino de Merlo | horario y estadio a confirmar
Jueves 5 de febrero
- Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú | horario y estadio a confirmar
- Barracas Central vs. Temperley | horario y estadio a confirmar
Miércoles 11 de febrero
- Central Córdoba (S.E.) vs. Gimnasia de Jujuy | horario y estadio a confirmar
- Rosario Central vs. Sportivo Belgrano | horario y estadio a confirmar
Martes 17 de febrero
- Aldosivi vs. San Miguel | horario y estadio a confirmar
- Tigre vs. Claypole | horario y estadio a confirmar
- River vs. Ciudad de Bolívar | horario y estadio a confirmar
Martes 24 de febrero
- Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy | horario y estadio a confirmar
Miércoles 25 de febrero
- San Martín de San Juan vs. Deportivo Madryn | horario y estadio a confirmar
- Godoy Cruz vs. Deportivo Morón | horario y estadio a confirmar