Fútbol

Se confirmó el cronograma de la primera ronda de la Copa Argentina

Por El Litoral

Martes, 06 de enero de 2026 a las 17:52

Mientras los equipos del fútbol argentino ya se encuentran en plena pretemporada de cara a un 2026 cargado de competencia, este martes la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer el cronograma de la primera ronda de la Copa Argentina, que se extenderá desde el próxmimo 18 de enero hasta comienzos de abril y que contará con un total de 32 partidos. 

El debut estará a cargo del último campeón. Independiente Rivadavia de Mendoza, que se consagró ante Argentinos Juniors, iniciará la defensa del título el 18 de enero frente a Estudiantes de Caseros en Estadio La Pedrera de San Luis desde las 19.00.

El cronograma de la primera ronda de la Copa Argentina

Domingo 18 de enero

  • 19.00 - Independiente Rivadavia vs. Estudiantes BA | Estadio La Pedrera (San Luis)
  • 21.15 - Lanús vs. Sarmiento de La Banda | Estadio Ciudad de Caseros

Lunes 19 de enero

  • 21.15 - Estudiantes LP vs. Ituzaingó | Estadio Florencio Sola

Miércoles 21 de enero

  • 21.15 - Argentinos Juniors vs. Midland | La Fortaleza

Miércoles 4 de febrero

  • Platense vs. Argentino (Monte Maíz) | horario y estadio a confirmar
  • Talleres de Córdoba vs. Argentino de Merlo | horario y estadio a confirmar

Jueves 5 de febrero

  • Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú | horario y estadio a confirmar
  • Barracas Central vs. Temperley | horario y estadio a confirmar

Miércoles 11 de febrero

  • Central Córdoba (S.E.) vs. Gimnasia de Jujuy | horario y estadio a confirmar
  • Rosario Central vs. Sportivo Belgrano | horario y estadio a confirmar

Martes 17 de febrero

  • Aldosivi vs. San Miguel | horario y estadio a confirmar
  • Tigre vs. Claypole | horario y estadio a confirmar
  • River vs. Ciudad de Bolívar | horario y estadio a confirmar

Martes 24 de febrero

  • Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy | horario y estadio a confirmar

Miércoles 25 de febrero

  • San Martín de San Juan vs. Deportivo Madryn | horario y estadio a confirmar
  • Godoy Cruz vs. Deportivo Morón | horario y estadio a confirmar
