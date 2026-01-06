Se confirmó el cronograma de la primera ronda de la Copa Argentina

Mientras los equipos del fútbol argentino ya se encuentran en plena pretemporada de cara a un 2026 cargado de competencia, este martes la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer el cronograma de la primera ronda de la Copa Argentina, que se extenderá desde el próxmimo 18 de enero hasta comienzos de abril y que contará con un total de 32 partidos.

El debut estará a cargo del último campeón. Independiente Rivadavia de Mendoza, que se consagró ante Argentinos Juniors, iniciará la defensa del título el 18 de enero frente a Estudiantes de Caseros en Estadio La Pedrera de San Luis desde las 19.00.

El cronograma de la primera ronda de la Copa Argentina

Domingo 18 de enero

19.00 - Independiente Rivadavia vs. Estudiantes BA | Estadio La Pedrera (San Luis)

21.15 - Lanús vs. Sarmiento de La Banda | Estadio Ciudad de Caseros

Lunes 19 de enero

21.15 - Estudiantes LP vs. Ituzaingó | Estadio Florencio Sola

Miércoles 21 de enero

21.15 - Argentinos Juniors vs. Midland | La Fortaleza

Miércoles 4 de febrero

Platense vs. Argentino (Monte Maíz) | horario y estadio a confirmar

Talleres de Córdoba vs. Argentino de Merlo | horario y estadio a confirmar

Jueves 5 de febrero

Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú | horario y estadio a confirmar

Barracas Central vs. Temperley | horario y estadio a confirmar

Miércoles 11 de febrero

Central Córdoba (S.E.) vs. Gimnasia de Jujuy | horario y estadio a confirmar

Rosario Central vs. Sportivo Belgrano | horario y estadio a confirmar

Martes 17 de febrero

Aldosivi vs. San Miguel | horario y estadio a confirmar

Tigre vs. Claypole | horario y estadio a confirmar

River vs. Ciudad de Bolívar | horario y estadio a confirmar

Martes 24 de febrero

Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy | horario y estadio a confirmar

Miércoles 25 de febrero