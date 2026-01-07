Alpine refuerza el respaldo para Franco Colapinto camino a la nueva temporada de Fórmula 1

Franco Colapinto es una de las piezas clave del proyecto de Alpine de cara a la próxima temporada de la Fórmula 1. Así lo expresó el director general del equipo, Steve Nielsen, quien respaldó públicamente al piloto argentino tras hacer un balance del 2025.

Alpine terminó en el último puesto del Campeonato de Constructores 2025, luego de una temporada en la que decidió frenar el desarrollo de su monoplaza en las primeras carreras para enfocarse en el nuevo reglamento técnico que regirá desde 2026. Esa estrategia dejó al equipo en desventaja frente a sus rivales y se reflejó en los resultados: solo sumó puntos en una de las últimas 11 competencias.

En una entrevista publicada por el medio especializado Motorsport, Nielsen explicó que Colapinto será uno de los principales activos del equipo en la nueva etapa. El piloto de Pilar tendrá por primera vez la posibilidad de disputar una temporada completa como titular, con participación plena en la pretemporada y las pruebas oficiales.

“Franco es un piloto joven. Hemos visto a otros pilotos jóvenes atravesar períodos buenos y difíciles; él está en ese proceso”, señaló el directivo, quien además remarcó que en algunas carreras el argentino mostró rendimientos similares e incluso superiores a los de su compañero Pierre Gasly.

Nielsen subrayó que uno de los objetivos centrales de Alpine será lograr regularidad con ambos autos en zona de puntos. “Lo importante para nosotros es tener dos pilotos sumando puntos en el campeonato. Este año sufrimos porque solo un auto lo consiguió, y no de manera consistente”, afirmó.

En ese sentido, insistió en la necesidad de sostener a Colapinto en el tiempo. “Necesitamos estabilidad en el segundo auto y darle tiempo a ese talento para que madure y nos entregue puntos”, expresó.

El director de Alpine también realizó una autocrítica sobre el rendimiento técnico del equipo. Reconoció que el auto de 2025 no estuvo a la altura y que, en general, los pilotos rindieron por encima de las posibilidades del monoplaza. “La realidad es que nuestro auto no era lo suficientemente rápido para sumar puntos”, admitió.

Mientras tanto, la escudería con sede en Enstone ya puso en marcha el proyecto 2026. El nuevo A526 será probado por primera vez en los ensayos de pretemporada, previstos entre el 26 y el 30 de enero en el circuito de Barcelona. Será el inicio de una nueva etapa para Alpine y para Franco Colapinto en la Fórmula 1.