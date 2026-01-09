¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

alerta naranja Gaucho Gil Paro de colectivos
JUGARÁ EN GRECIA

Mercado de pases: Santino Andino le dijo que no a River

El extremo de Godoy Cruz le comunicó a Stefano Di Carlo la decisión de continuar su carrera en Panathinaikos, pese al acuerdo que existía entre los clubes del fútbol argentino.

Por El Litoral

Viernes, 09 de enero de 2026 a las 08:31

Mientras el plantel de River avanza con la preparación para el inicio del torneo Apertura, la dirigencia del club recibió una definición clave en el mercado de pases. Santino Andino, una de las opciones que seguía el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo, decidió continuar su carrera en el Panathinaikos de Grecia y dejó sin efecto su posible llegada al fútbol argentino.

Pese al acuerdo entre clubes

El interés de River por el futbolista de Godoy Cruz había tomado fuerza en las últimas horas, luego de que trascendiera un acuerdo total entre ambos clubes. Según se informó, el "Tomba" había accedido a realizar la transferencia por una cifra cercana a los seis millones de dólares.

Sin embargo, el escenario cambió con la irrupción del club griego. Panathinaikos avanzó con una propuesta formal y logró convencer al extremo, que optó por seguir su carrera en el exterior.

“Santino Andino les acaba de comunicar a José Manzur y a Stefano Di Carlo que quiere seguir su carrera en el Panathinaikos”, señaló el periodista Sebastián Srur y, de esta manera, se cayó la negociación con River.

 

