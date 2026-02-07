San Martín recibe a Regatas en un juego de realidades opuestas

El segundo clásico correntino de la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquetbol llega con los protagonistas viviendo realidades opuestas.

Este sábado, desde las 21.30, San Martín recibirá a Regatas en el estadio Raúl Argentino Ortíz con el arbitraje de Juan Fernández, Raúl Sánchez y Jorge Chávez.

San Martín marcha en el décimo cuarto lugar, arrastra una racha negativa de tres derrotas consecutivas y una reestructuración en su plantel, mientras que Regatas buscará el triunfo que lo deposite en lo más alto de la tabla de posiciones.

El presente de San Martín (10-13) lo tiene afuera de la zona de playoffs. Llega al tradicional cruce después de una gira por Córdoba donde perdió los tres partidos que jugó y provocó la salida de Leonel Schattmann.

Para el clásico se anuncian los regresos de Víctor Fernández (sufrió una distensión en el primer partido en Córdoba) y de Salvador Giletto que no fue parte de la gira por paternidad.

En tanto que está en duda la presencia de Federico Aguerre afectado por una tendinitis y se confirmó la presencia del capitán Gastón García que viajó a Santa Fe porque fue papá pero estará este sábado junto a sus compañeros.

Gabriel Revidatti anticipó que habrá cambios de roles en el plantel ante la baja de Schattmann. Fernández será utilizado en la función de escolta y Mateo Rearte sumará minutos.

Para intentar al triunfo, necesita que su equipo imponga la defensa y tenga mayor intensidad, quiere claridad en los primeros 8 segundos de los ataques y controlar los rebotes defensivos.

La realidad de Regatas (14-7) es diferente. Ganó sus últimos tres partidos (el último miércoles triunfó en Oberá), se convirtió en el mejor equipo defensivo de la competencia y, si gana el clásico, pasará a comandar la tabla de posiciones.

El primer clásico de la temporada se jugó el pasado 29 de diciembre de 2025, también en el Fortín pero con localia para Regatas. Se impuso “el local” con un claro 84 a 64.