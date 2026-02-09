El Banco de Corrientes lanzó "Más Útil": cómo aprovechar el 30% de descuento para la canasta escolar

En un contexto de fuerte demanda por el regreso a las aulas, el Banco de Corrientes (BanCo) activó este lunes su campaña “Más Útil”. La iniciativa busca aliviar el bolsillo de las familias correntinas mediante un esquema de descuentos y financiación sin costo financiero en librerías y comercios adheridos de toda la provincia.

La promoción tendrá vigencia desde este 9 hasta el 28 de febrero inclusive. Durante este periodo, los clientes de la banca pública podrán acceder a un 30% de bonificación en sus compras, con un tope de reintegro de $30.000.

Como valor agregado, el programa permite financiar los consumos en hasta 3 cuotas sin interés, facilitando la adquisición de mochilas, indumentaria y artículos de papelería.

Días de vigencia y modalidad de pago

Es fundamental que los usuarios tengan en cuenta que el beneficio no es diario. La promoción “Más Útil” funcionará exclusivamente los lunes y miércoles del mes. Según el calendario oficial, los días habilitados para obtener el descuento son el 9, 11, 16, 18, 23 y 25 de febrero.

Para que el reintegro se haga efectivo, el Banco estableció un requisito técnico: el pago debe realizarse exclusivamente a través de la billetera virtual MÁSBanCo MODO.

Los usuarios deberán tener vinculadas sus tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el BanCo dentro de la aplicación para poder validar la operación en el punto de venta.

Compromiso con la educación

Desde el directorio de la entidad señalaron que esta medida reafirma el rol social del banco estatal en momentos clave del año. Al canalizar el beneficio a través de la plataforma MODO, también se busca incentivar la digitalización de los pagos y reducir el uso de efectivo, garantizando transacciones más seguras y rápidas.

Los comercios adheridos y las bases y condiciones detalladas del programa pueden consultarse en el sitio web oficial de promociones de la entidad. Con este lanzamiento, el BanCo se suma a las estrategias provinciales para garantizar un inicio de clases con mayor accesibilidad económica para los diferentes niveles educativos.