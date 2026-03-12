Zárate se instaló en los cuartos de final en La Plata

El correntino Carlos María Zárate se instaló en el torneo M15 de La Plata, el primer certamen del circuito internacional que se desarrollá en la ciudad bonaerense.

Zárate, ubicado en el puesto 576 del ránking de la ATP, logró su segundo triunfo en las canchas de polvo de ladrillo del Tenis Club La Plata este jueves cuando venció a su compatriota Juan Bautista Otegui por 6-2 y 7-5 en 1 hora y 39 minutos de juego.

El joven de 20 años había debutado en el Future platense con una cómoda victoria frente a Mateo Carballo por 6-0 y 6-1.

Este viernes, en el segundo turno de la cancha 6, Zárate enfrentará por los cuartos de final al también argentino Lorenzo Joaquín Rodríguez (522) que viene de vencer a Thiago Cigarran por 7-5, 2-1 y retiro.

Será el segundo choque entre los argentinos en el Circuito Mundial ITF. En el 2025, en Chile, Zárate cayó por un doble 6-3.

Baja de Monzón

El correntino Ignacio Monzón (742) tenía previsto jugar el torneo en La Plata pero se bajó por una lesión.

Monzón (28 años) realizó una gira por los Estados Unidos de 5 campeonato y tenía previsto jugar esta semana en Argentina.

“Me lesioné la muñeca”, comentó Monzón en contacto con El Litoral. Además, señaló que “voy a ver si puedo llegar para el certamen en Punta del Este”.

El M15 en la ciudad uruguaya está programado del 16 al 22 de marzo.