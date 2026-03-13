Regatas intentará cortar su mal momento frente a Atenas

Desde que llegó a la cima de las posiciones, gracias a la victoria en el clásico, Regatas Corrientes no volvió a ganar y descendió al octavo lugar de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26.

El conjunto correntino acumula cinco derrotas consecutivas y este sábado, en el horario especial de las 11.30, visitará a Atenas de Córdoba. El encuentro se jugará en el estadio Estructuras Pretensa Atenas y será televisado por TyC Sports.

“El grupo está bien. Obviamente no se juega cómodo sabiendo que no se encuentran las victorias pero todos somos profesionales y alguna vez nos tocó pasar por esta situación”, sostuvo el escolta chaqueño Juan Pablo Corbalán.

“Vamos tratar de volver al camino donde nos sentíamos cómodos, debemos volver a nuestro estilo de juego, al estilo que nos sienta bien”, agregó en declaraciones a La Red Deportiva (FM La Red Corrientes).

Regatas (15-12) lucha por la octava ubicación junto a Boca y Peñarol que tienen el mismo registro y que se medirán el martes 17 en La Bombonerita. Por su parte, Atenas (9-16) marcha en la décimo sexta ubicación y quiere alejarse de la zona de permanencia.

“Contra Atenas será otro juego durísimo. Se demostró en la Liga, que es difícil ganar de visitante y que cualquier equipo le puede hacer fuerza a cualquiera”, sostuvo Corbalán.

“En la tabla estamos mirando cosas diferentes, pero sabemos que tienen jugadores experimentados, muy buenos y que van a querer aprovechar nuestro mal momento”, dijo.

“El físico puede influir pero no es excusa. La Liga tiene esta programación y tenes que jugar en horarios especiales. Más que lo físico, debemos estar preparados mentalmente debido a la situación que estamos”, sentenció.

Para Regatas será su tercer partido en 8 días. Derrotas contra San Lorenzo y Gimnasia de Comodoro Rivadavia en Corrientes.

En tanto que el último jueves por la noche, Regatas cayó en el inicio de la gira por suelo cordobés. Perdió contra Independiente de Oliva 89 a 83.

“Fue una derrota dura. No alcanzó el esfuerzo y las ganas que teníamos de ganar”, manifestó Corbalán que en esta temporada regresó a Regatas.

“Creo que no faltó marcar más en diferentes momentos del partido porque ellos tuvieron dos o tres momentos muy finos en los tiros de tres puntos y con buen juego”, sostuvo.

También contó que “nosotros no costó mantener la ventaja que logramos de 10 puntos. En el tercer cuarto se nos fueron mucho en el marcador. Pudimos emparejar pero fallamos en el final”.

Atenas no juega hace casi un mes. El pasado 17 de febrero, en su cancha, le ganó a Unión de Santa Fe 76 a 69. Jugando como local, el Griego acumula cinco triunfos consecutivos y se distanció de los últimos dos puestos de la tabla.

Durante la presente temporada, el pasado 28 de septiembre de 2025, en el Fortín Rojinegro, Regatas superó a Atenas 85 a 69.