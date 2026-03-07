¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Automovilismo

Franco Colapinto largará 16° en el Gran Premio de Australia

Alpine afronta un inicio de temporada complicado. Pierre Gasly saldrá 14° tras la clasificación.

 

Por El Litoral

Sabado, 07 de marzo de 2026 a las 18:20

El jefe de Alpine, Steve Nielsen, reconoció que el equipo tuvo un comienzo difícil en el Gran Premio de Australia. Franco Colapinto y Pierre Gasly partirán desde la 16° y 14° posición, respectivamente, producto de una mala clasificación.

En un video difundido por las redes del equipo, Nielsen admitió: “Antes de Melbourne dijimos que no estábamos seguros de nuestra posición. Ahora sabemos dónde estamos, y no es donde esperábamos estar”.

El británico destacó que, pese al mal rendimiento en clasificación, el ritmo de carrera del equipo es más competitivo y la fiabilidad del coche se mantiene. “Mañana todo está por jugarse y esperamos poder llevar los dos autos a la meta y sumar puntos con ambos”, agregó.

Colapinto y Gasly avanzaron de la Q1 a la Q2, pero no lograron acceder a la Q3. El piloto argentino comparó la experiencia con Bahréin: “Es totalmente distinto. Va a haber que trabajar para entender todas las diferencias. No es donde queríamos estar”. Por su parte, Gasly señaló: “Hay decepción. Todos esperábamos más que esto. Intentaremos dar lo mejor para alcanzar los puntos”.

El Gran Premio de Australia comenzará a la 1 (hora argentina), y Alpine buscará remontar posiciones pese a las dificultades del fin de semana.

