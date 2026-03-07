Un fuerte sismo en La Rioja sacudió localidades de Córdoba

Un sismo de 5 grados de magnitud sacudió este sábado las profundidades del suelo de la localidad de Chepes, en La Rioja, y la repercusión del movimiento hizo que fuera percibido también en otras cuatro provincias del oeste y centro del país.

De acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) el terremoto se produjo a unos 135 kilómetros de profundidad, a las 14:13, sin que se reportaran daños inmediatos.

El temblor se produjo en una jornada donde La Rioja estuvo afectada por fuertes lluvias y, según los pronósticos meteorológicos, había una alerta temprana sobre la región por lo que las autoridades habían pedido a la población evitar circular por las calles de no ser necesario.

La potencia del temblor provocó que fuera percibido también en distintas ciudades de Córdoba, como Alta Gracia, La Falda y Villa Carlos Paz, según lo reportado por las guardias de Defensa Civil de la zona. También pobladores de San Luis, Mendoza y San Juan, tres provincias más acostumbradas a los movimientos telúricos, dijeron en las redes sociales haber percibido los efectos.

El Inpres precisó que el epicentro del sismo se ubicó a 35 kilómetros al suroeste de Chepes, con coordenadas -31,53° latitud sur y -66,88° longitud oeste, y a raíz de su gran profundidad fue clasificado como "un sismo intermedio".

El radio de percepción del temblor fue calculado a unos 155 kilómetros al este de San Juan y 203 kilómetros al norte de San Luis.

En San Luis, según la prensa local, algunos vecinos reportaron haber sentido una leve vibración en viviendas y edificios. En el caso de Mendoza, los reportes de percepción del movimiento telúrico se dieron en las localidades de Uspallata y Las Heras. Desde San Juan, los que más lo notaron fueron los pobladores de Villa San Agustín.

Ya por la mañana, hubo otros sismos menores en la zona de San Juan, entre las 9 y las 11, pero que casi no fueron percibidos porque, según el Inpres fueron de 3,7 y 2,6 de magnitud.

En las regiones alejadas de La Rioja, el movimiento fue percibido por personas que estaban en reposo como si se les moviera la cama levemente, otros vieron oscilar objetos como caireles de arañas, lámparas y adornos colgantes.

El Inpres explicó en su reporte de este sábado que el sismo se produjo en una zona de actividad tectónica moderada, típica de la región precordillerana, sin que hubiera réplicas significativas al menos hasta una hora después de ocurrido.

De acuerdo a la escala Mercalli modificada, el sismo tuvo una intensidad de III a IV por lo cual fue percibido en otras cuatro provincias alejadas del epicentro riojano.