“Escudo de las Américas”: Donald Trump inauguró su cumbre contra el crimen organizado

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió a líderes de más de una decena de países latinoamericanos y caribeños. La reunión se realizó este sábado en su club de golf en Florida, y se conoció como la cumbre “Escudo de las Américas” centrada en la lucha contra el crimen organizado, la inmigración irregular y la influencia externa en la región.

Trump describió el encuentro como un “día histórico” y resaltó la intención de formar una coalición regional anticárteles. Señaló que estos grupos criminales han tomado “extensiones de territorio” en varios países y defendió un uso más activo de fuerzas militares para enfrentarlos.

“La única forma de derrotar a estos enemigos es desatando el poder de nuestros ejércitos. Tenemos que usar nuestro ejército. Ustedes tienen que usar el suyo”, agregó el líder republicano.

Entre los presidentes asistentes están el argentino Javier Milei, el ecuatoriano Daniel Noboa y el salvadoreño Nayib Bukele, además de otros jefes de estado de Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Panamá y República Dominicana, entre otros.

El mandatario estadounidense promovió lo que ha denominado la “Doctrina Donroe”, una reinterpretación de la histórica Doctrina Monroe destinada a reforzar la influencia de Washington en el hemisferio occidental y enfrentar desafíos como el narcotráfico, la inmigración y la creciente presencia de China en América Latina.

La cumbre se realiza en un contexto de tensiones geopolíticas regionales. Algunos países influyentes como México, Brasil y Colombia no forman parte de la alianza que se está conformando, lo que ha generado debate sobre el alcance y la representatividad del nuevo bloque.

Hasta ahora no se han divulgado todos los detalles operativos de la coalición, pero la Casa Blanca ha subrayado que el objetivo es fortalecer la cooperación en seguridad y combatir organizaciones criminales transnacionales.