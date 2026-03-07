Robo en una farmacia de Corrientes: detienen a un menor y secuestran dinero

La Policía de Corrientes informó este sábado que demoraron a un menor de 17 años y secuestraron dinero en efectivo tras el robo en una farmacia de la ciudad de Corrientes.

Efectivos realizaban recorridas de prevención cuando fueron alertados de que un sujeto que había ingresado a sustraer dinero en una farmacia ubicada sobre la avenida 3 de Abril.

Ante esto, los policías realizaron un operativo de búsqueda por la zona y lograron localizar a un joven con características coincidentes en inmediaciones de las calles Merceditas de San Martín y Pasaje 160.

El sospechoso se desplazaba en una bicicleta, por lo que los policías procedieron a su demora preventiva y al secuestro del rodado.

Asimismo, hallaron entre sus pertenencias una bolsa de consorcio que contenía $181.910 en efectivo, un billete extranjero y seis paquetes de jabón de tocador de distintas marcas.

El menor y los objetos secuestrados fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno y trasladados a la Comisaría Primera, por razones de jurisdicción, donde se continúan las diligencias correspondientes.