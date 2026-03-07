Dura autocrítica del capitán de Regatas: “Hay que dejar los egos de lado”

El triunfo en el clásico contra San Martín, le permitió a Regatas Corrientes escalar al primer lugar de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2025/26. Después llegaron tres derrotas consecutivas y bajó al séptimo puesto con un registro de 15 triunfos y 10 caídas.

En los últimos tres partidos, todos de local en el Fortín, el Fantasma no pudo superar la barrera de los 70 puntos convertidos. El pasado viernes, cayó contra San Lorenzo (pelea por evitar la Permanencia) 89 a 69, una derrota que golpeó duro dentro y fuera del equipo.

Fabián Ramírez Barrios, capitán de Regatas, no se guardó nada. Fue autocrítico, pidió dejar de lado los egos y actuar como un equipo.

“En la previa se pueden esperar muchas cosas, pero acá hay que salir al campo de juego y demostrar que sos superior al equipo contrario”, sostuvo el jugador correntino.

“No estamos encontrando los caminos, hay mucha frustración, hay mucho ego y tenemos que dejar de lado eso”, lanzó en declaraciones que formuló el periodista Gonzalo Contreras Ortíz.

El ala pivote de 36 años fue tajante: “Tenemos que mirar lo que hace cada uno, hacerse cargo de lo que hace cada uno, de lo que no hace también, y de las cosas que se le puede dar al equipo y no lo estamos haciendo”.

“Tenemos que dejar mirar al costado, dejar de mirar al banco y hacernos cargo. Acá somos todos profesionales. Todos estamos por algo acá. Todos tenemos nuestro rol, todos tenemos que hacer a la perfección nuestro rol para recién hablarle al compañero”, enfatizó.

En la derrota contra San Lorenzo las muecas de desagrado de los jugadores ante un recambio fueron evidentes. En tanto que, principalmente en el primer tiempo, la expresión corporal de cada protagonista evidenció falta de energía.

“Son momentos. No éramos los mejores y ahora no somos los peores, pero tenemos que hacernos cargo de la situación que estamos pasando y salir todos juntos. Cuando fuimos un equipo, dentro y fuera de la cancha, y sobre todo en la parte de juego, pudimos salir adelante y conseguir estar en los primeros puestos”, agregó.

“Confío en que van a salir las cosas. Para salir adelante hay que hacer autocrítica, mirar para adentro. Cada uno lo deberá hacer si quiere ser parte del equipo y dejar de lado los egos porque eso no nos lleva a ningún lado”, recalcó.

Luego de la derrota frente al Azulgrana, el vestuario del Fantasma, que tuvo la visita del presidente de la entidad Eduardo Tassano, fue el lugar elegido para reflexionar.

“Se habló. Juan (Manuel Varas) nos pidió que cambiemos esto. Ellos (por el cuerpo técnico) también fueron autocríticos en lo que les toca y nos pidieron a nosotros que tratemos de estar más enfocados, en tener más energía e igualar la intensidad del rival”, contó.

Todos juntos

El experimentado jugador reiteró: “No estamos pasando el mejor momento y tenemos que dar vuelta la página. Tenemos que salir todos juntos de esto. Esto no es tenis; es básquet, somos un equipo, somos doce más el cuerpo técnico y tenemos que hacer las cosas todos juntos para poder salir”.

El mal momento de Regatas, con tres derrotas en las últimos tres presentaciones lo dejan fuera del Top 4.

“Es raro que esté pasando en este momento. A todos los equipos les pasó en algún momento de la temporada. Nosotros vamos a tratar de dar vuelta la página y volver a hacer lo que éramos. Tratar de ganar el lunes, antes de la gira para salir a la ruta concentrados y enfocados en intentar hacer las cosas bien para traernos al menos dos victorias y seguir prendidos en la lucha por los primeros puestos”, dijo Ramírez Barrios.

Pensando en el futuro, a Regatas le restan 11 partidos para concluir la Fase Regular, el capitán resaltó que el aporte individual en bien del equipo es fundamental para conseguir buenos resultados.

“Creo esa es la base, esa tiene que ser la fuente para volver a ser lo que es Regatas y lo que veníamos demostrando: un equipo solidario que defendía, que se pasaba la pelota y que cuando aparecían los momentos malos, salíamos todos juntos. Hoy no está esa unión”, pronunció.

Formato y localía

El correntino que transita su segunda temporada en Regatas, también analizó el formato de la Liga y la falta de la cancha propia.

“La Liga misma te lleva a esta irregularidad. Muchos partidos en pocos días, después no jugas bastante. El tema físico también juega. A nosotros también se nos suma el no tener cancha, entrenamos en una que no está preparada para el alto rendimiento y entrenamos muy poco donde hacemos de local”.

“Estuve con una inflamación del tendón rotuliano. Me cuidé toda la semana para poder llegar, pero volvemos a lo mismo. Entrenamos en una cancha (Alvear) que no está preparada para el alto rendimiento. El parqué no es flotante como se usa en la Liga, entonces el impacto te va pasando factura. Eso me pasó a mí como a otros compañeros”, comentó sobre su no presencia en el cinco inicial frente a San Lorenzo.

“Son cosas que van sucediendo y que se van juntando. Hay que hacerse cargo de la situación, somos profesionales. Trataremos de hacer las cosas bien para salir adelante.

Lo que viene

Este lunes, desde las 21,30, Regatas Corrientes recibirá a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, un rival directo en la lucha por los primeros lugares.

“Es un rival incómodo que viene levantando. Lo primero que debemos hacer es poder igualar la energía que tienen para salir de este mal momento y lograr la victoria en casa antes de salir a la ruta”, manifestó.

Luego de ese juego, Regatas viajará a Córdoba donde enfrentará a Independiente de Oliva, Atenas e Instituto, los días jueves 12, sábado 14 y lunes 16 respectivamente.

“Contra San Lorenzo era un partido importante. No lo supimos jugar, no pudimos plasmar lo que veníamos entrenando. Ahora tenemos otra oportunidad para intentar hacer las cosas bien y retomar a la victoria”, culminó.

