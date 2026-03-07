Las noticias más importantes del 7 de marzo

Corrientes tuvo el segundo febrero más seco registrado en los últimos 11 años
Corrientes: secuestran 720 kilos de dorados y surubíes
Impresionante incendio de pastizales en Itá Ibaté: más de cuatro horas para controlarlo
Regresan los primeros argentinos varados en Dubái por la guerra
La CGT se presentó ante la Justicia para intentar frenar la reforma laboral
Enjambre de avispas generó alerta y cierre preventivo en una plaza de Esquina
Quiénes fueron las mujeres correntinas reconocidas por su trayectoria y resiliencia
Condenaron en Corrientes a la banda del narco que traficaba droga desde la cárcel