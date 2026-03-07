$LIBRA: intentaron borrar de un teléfono el acuerdo entre Hayden Davis y Milei

El peritaje realizado por la Justicia al teléfono del lobbista Mauricio Novelli, puente entre Javier Milei y el empresario Hayden Davis, encontró una batería de documentos que ayudan a armar mejor el rompecabezas de las negociaciones de las semanas previas al lanzamiento de $LIBRA, incluyendo facturas que se condicen con pagos realizados en criptomonedas o una copia del contrato de asesoramiento que Novelli intentó borrar de su teléfono.

Así lo reveló este viernes una investigación publicada por la abogada y divulgadora judicial Natalia Volosin en su portal La Justa, que tuvo acceso a algunos de los resultados del peritaje que hizo la Justicia tras incautar los dispositivos de Novelli.

Volosin es, quizás, la única abogada que pudo ver ese material: el contenido de los teléfonos de Novelli está bloqueado para las querellas por una medida impulsada por el fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la causa, que se negó a cargar el resultado de los peritajes al expediente. Se encuentra todo en un disco duro guardado en algún cajón en Comodoro Py.

El informe de Volosin reveló, en primer lugar, que Mauricio Novelli tenía en su teléfono un borrador del contrato entre Hayden Davis y Milei, y que intentó borrarlo antes de entregar su teléfono a la Justicia.