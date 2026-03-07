El torneo de la Urne dará inicio el 22 de marzo y se suman dos equipos

Los planteles superiores de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) volverán a la competencia el domingo 22 marzo con la novedad que se sumarán dos equipos y será clasificatorio para el Regional NEA 2026.

Para la presente temporada se sumarán al certamen de primera en el Nordeste Pay Ubre de Mercedes y Uncaus de Sáenz Peña. De esta forma serán ocho los participantes del Torneo Local, que se encuadra dentro del nuevo formato del Regional.

Además, tomarán parte Aranduroga , San Patricio y Taraguy de Corrientes; Curna, Sixty y Regatas de Resistencia.

La intención es poder ampliar la base de la competencia, aunque se reconoce la brecha de nivel que por el momento hay con los equipos del interior de Corrientes y Chaco.

El certamen se jugará a una rueda y los seis primeros representarán a la Urne en el Regional donde estarán presentes equipos de Formosa, Misiones y Paraguay.

En la primera fecha del Torneo Local, Aranduroga recibirá a Curne, actual campeón regional, San Patricio será local de Regatas y Taraguy hará lo propio con Pay Ubre.

Mientras que el clásico Taraguy - Aranduroga se jugará en la segunda fecha, en principio diagramada para el 28 y 29 de marzo.

Claro que el 28, el conjunto Cuervo enfrentará a Cardenales en Tucumán en un cruce eliminatorio para ingresar al Torneo del Interior B que organiza la Unión Argentina de Rugby.

Ese mismo día, Curne visitará a Urú Curé de Río Cuarto por la primera fecha del Torneo del Interior A.

Por lo tanto se espera que la Urne postergue dos partidos o decida trasladar en forma completa la segunda jornada del Torneo Local.

El campeonato en la Urne, que incluye a las divisiones Primera, Intermedia, Pre Intermedia y Juveniles, finalizará el fin de semana del 16 y 17 de mayo.

El fixture

El calendario de partidos del Torneo Local que dio a conocer la Urne es el siguiente:

Primera fecha: San Patricio vs. Regatas, Aranduroga vs. Curne, Taraguy vs. Pay Ubre y Sixty vs. Uncaus.

Segunda fecha: Taraguy vs. Aranduroga, Curne vs. Regatas, San Patricio vs. Sixty y Pay Ubre vs. Uncaus.

Tercera fecha: Sixty vs. Curne, Aranduroga vs. San Patricio, Uncaus vs. Taraguy y Regatas vs. Pay Ubre.

Cuarta fecha: Sixty vs. Taraguy, Aranduroga vs. Regatas, Pay Ubre vs. Curne y San Patricio vs. Uncaus.

Quinta fecha: Regatas vs. Sixty, Taraguy vs. San Patricio, Aranduroga vs. Pay Ubre y Curne vs. Uncaus.

Sexta fecha: Taraguy vs. Curne, Sixty vs. Aranduroga, Pay Ubre vs. San Patricio y Uncaus vs. Regatas.

Séptima fecha: Curne vs. San Patricio, Regatas vs. Taraguy, Sixty vs. Pay Ubre y Uncaus vs. Aranduroga.

Desarrollo

El torneo Desarrollo en Corrientes contará con la participación de 9 clubes, dará inicio el 29 de marzo y se jugará con el formato de Encuentros.

Están anotados para esta competencia Ñandubay de Curuzú Cuatiá, Libres Athletic de Paso de los Libres, Tortugas de Santo Tomé, Cebú RC de Virasoro, Goya RC de Goya, Uruguay Rugby de La Cruz, Monte Caseros Rugby de Monte Caseros, Jaguares del Yberá de Concepción y Carpinchos RC de Carlos Pellegrini.

La primera fecha será en Curuzú Cuatiá. Allí se determinará como seguirá el certamen, siempre con la intención de darle competencia a la mayoría de los clubes.

Regional NEA 2026

El Torneo Regional NEA 2026 está previsto que comience el 23 de mayo con un nuevo formato.

El campeonato contará con la participación de 10 clubes que jugarán una primera fase de todos contra todos a una rueda.

Los cuatro primeros accederán a las semifinales. Los ubicados del 5º al 8º lugar disputarán la Reclasificación y los dos últimos 9º y 10º perderán la categoría.

Paraguay será representado en el Regional por Curda y San José, mientras que las uniones de Formosa (1), Misiones (1) y Nordeste (6) deben disputar sus torneos locales.

También se diagramó un certamen clasificatorio del Regional B, con dos representantes por unión (Nordeste, Formosa y Misione, Paraguay no juega esta instancia), que se sumarán a los equipos descendidos del Regional A.

