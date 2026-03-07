¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Capital

Rescataron a un joven que se arrojó desde el puente Chaco-Corrientes

El hecho se registró en horas de la tarde del viernes en la capital correntina. 

Por El Litoral

Sabado, 07 de marzo de 2026 a las 09:34

Un joven de 17 años fue rescatado con vida en la tarde del viernes, luego de arrojarse desde el Puente General Belgrano. Informaron este sábado fuentes policiales. 

El hecho se registró en horas de la tarde, cuando el joven dejó su motocicleta en la mitad del puente y decidió arrojarse alrío Paraná.

De acuerdo con los primeros datos, el adolescente no cayó directamente al agua, sino que impactó sobre la segunda plataforma de la estructura ubicada casi en la mitad del puente.

El golpe contra una de las defensas del lugar amortiguó la caída, evitando que fuera arrastrado por la corriente del río, lo que permitió que lograra sobrevivir.

Tras el hecho, se desplegó un operativo de rescate en el que intervinieron efectivos de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía Turística.

El joven fue finalmente rescatado y asistido por el personal que participó del operativo.

