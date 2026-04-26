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PEDRO ANTONIO JULIAN AZZANO ROJAS

Por El Litoral

Domingo, 26 de abril de 2026 a las 00:00

PEDRO ANTONIO AZZANO

Falleció el 25/04/2026 en Mburucuyá (Ctes); el señor Fiscal General Dr. César Pedro Sotelo, funcionarios y personal de la Fiscalía General de la provincia de Corrientes, participan con profundo pesar el fallecimiento del señor padre de la Contadora Cristina Azzano, y ruegan una oración en su memoria, pidiendo resignación para sus seres queridos. C/329

PEDRO AZZANO

Q.E.P.D.

Falleció el 25/04/2026.  La vida es un intersticio de la eternidad. Paz en tu tumba. José Miguel Bonet y flia despiden al amigo Pedro y acompañan a sus afectos en este trance tan doloso. c/330

PEDRO ANTONIO JULIAN AZZANO ROJAS

Q.E.P.D.

Falleció el 25/04/2026.su hermana Ana María Azzano lo despide con profundo dolor y acompaña a su cuñada Cristina y a sus sobrinos Cris,Pierino y Antonio rezando encuentren resignación y consuelo, en saber que ya goza de la luz perpetua. C/332

PEDRO ANTONIO JULIAN AZZANO ROJAS

Q.E.P.D.

Falleció el 25/04/2026. Sus sobrinas Ani, Marcela y Carla Velar, sus sobrinos políticos Carlitos, Marcelo y Marco participan con mucho dolor su fallecimiento. Ruegan al señor lo reciba en su amor y dé resignación a su esposa Cristina y sus primos Cris Pierino y Antonio. C/334

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