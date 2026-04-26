Comunicaciones perdió en Córdoba y se despidió de la temporada

La temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquetbol llegó a su fin para Comunicaciones de Mercedes que quedó eliminado en el cruce de octavos de final frente a Barrio Parque.

La ilusión de ascenso quedó trunca en la segunda ronda de playoffs, lo que dejó un sabor a poco para Comunicaciones se armó para pelear más arriba en la Conferencia Norte y llegar más lejos en los cruces eliminatorios.

El quinto y decisivo partido se disputó en Córdoba donde el local se impuso 76 a 71 en tiempo suplementario, así definió la eliminatoria 3 a 2 a su favor y determinó la eliminación de Comunicaciones.

Benjamín Herrera con 15 puntos fue el goleador del ganador, mientras que Raymon Bastardo con 17 tantos fue el máximo anotador de Comunicaciones y del partido.

Un comienzo equilibrado, pero con un local que empezaba a hacer sentir su rigor defensivo y le bajaba el goleo a la visita. En el segundo parcial se vio lo mejor de Barrio Parque ya que ese buen trabajo defensivo se veía reflejado en el marcador, con una diferencia que llegó al final del parcial en 11 unidades.

El tercer capítulo parecía que se le venía todo abajo a Parque, Comunicaciones encontró en el tiro de larga distancia la posibilidad de quebrar la defensa verde y pasó el frente en el marcador hasta cerrar uno arriba.

En el cuarto parcial "El Verde del Sur" salió a dejar todo para hacer valer su localía. Comu desperdició una pequeña ventaja por pérdidas pero lo empató sobre el final para forzar el tiempo extra.

En el suplementario el local, se equivocó menos y aprovechó los descuidos de Comunicaciones para quedarse con el juego y el pasaje a los cuartos de final.