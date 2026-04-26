Revelan por qué Marcelo Tinelli no blanquea todavía su romance con Rossana Almeyda

Pampito reveló en el programa Puro Show la razón por la que Marcelo Tinelli todavía no puede hacer pública su relación con Rossana Almeyda. Según el conductor, el empresario de televisión estaría esperando el estreno de la segunda temporada de su reality familiar, donde Milett Figueroa, su exnovioa, tendría un papel central.

“Marcelo odia nuestro programa porque fuimos spoileando todo lo que iba a pasar en su reality, como por ejemplo la pelea con Milett. Él no quería todavía contar lo de esta nueva pareja porque todavía se tiene que estrenar la segunda temporada de su reality familiar, porque cuando se estrene, una de las protagonistas es Milett, que va a tener más protagonismo que en la primera”, explicó el periodista.

El periodista recordó cómo empezó la relación entre Tinelli y la actriz peruana: “Ellos estuvieron desde el 2023 que se conocieron en el Bailando, todo el 2024 y en el 2025 se separan”, agregó Pampito, dejando en claro que la historia entre el conductor y la modelo peruana será uno de los ejes de la nueva entrega del reality.

MILETT FIGUEROA: CLAVE EN LA ESTRATEGIA DE TINELLI

La decisión de no blanquear el romance con Rossana Almeyda, a quien el conductor habría conocido por Pampita, responde a una cuestión de tiempos televisivos y de estrategia de producción. Milett Figueroa, quien fue pareja de Tinelli durante gran parte del 2023, 2024 y 2025, tendrá un rol protagónico en la segunda temporada del reality, lo que obliga al conductor a mantener bajo perfil su nueva relación hasta que se emita el programa.

De esta manera, Tinelli buscaría evitar filtraciones que puedan afectar el impacto del reality y la expectativa del público. Por eso, según Pampito, el conductor “no quería todavía contar lo de esta nueva pareja”. Mientras tanto, la relación con Rossana Almeyda se mantendría en secreto, a la espera de que la pantalla chica cuente la historia completa.

Ciudad Magazine